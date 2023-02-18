SunExpress köprü oldu

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesine yardımların devamını sağlamak amacıyla Almanya ve Türkiye arasında hava köprüsünü oluşturduğunu duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - SunExpress, DPD, FIEGE, time:matters, CB Customs Broker GmbH ve Lufthansa Cargo iş birliğiyle bireysel bağışların Almanya'dan Türkiye'ye düzenli olarak ulaştırılmasını sağlayacak. Bağışlanan ihtiyaç malzemelerinin taşınması için Frankfurt’tan Almanya’ya özel kargo uçuşları gerçekleştirecek olan SunExpress’in öncülük ettiği inisiyatif kapsamında, deprem bölgesine bin tondan fazla yardım malzemesi taşınması öngörülüyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Deprem bölgesi için ilk günden bu yana tahliye uçuşları, yardım ekiplerinin bölgeye ulaştırılması ve yardımların gönderilmesine yönelik sürdürdüğümüz çabalarımızı yurt dışına genişleterek devam ettiriyoruz. Türkiye ve Almanya arasında kurduğumuz bu köprü, deprem bölgesinde devam eden acil ihtiyaçların hızlıca ulaştırılmasına katkı sağlayacak. İhtiyaç devam ettiği sürece Türkiye’den ve Almanya’dan yardımları ulaştırmaya ve bölgeden tahliye uçuşları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İş birliği kapsamında; deprem bölgesine yapılan bireysel bağışlar Almanya'daki 7.500 DPD mağazasına teslim edilebilecek. Bağışların lojistik koordinasyonu, FIEGE Grubu'nun lojistik merkezleri ve time:matters aracılığıyla sağlanacak. Bağışlar, SunExpress ve Lufthansa Cargo ile haftada birkaç kez düzenlenecek özel seferler ile Frankfurt’tan Antalya’ya getirilecek ve AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.