SunExpress, Diyarbakır merkezli yeni uçuşlarla büyüyecek

Diyarbakır merkezli uçuşlara başlayan SunExpress, kısa vadede Amsterdam, Kopenhag, Brüksel, Stockholm, Viyana ve Dubai’yi yeni uçuş noktalarını hedeflediklerini söyledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - SunExpress Diyarbakır merkezli uçuşlar yapmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ın en önemli ticaret, turizm ve kültür merkezi olduğunu ve dolayısıyla hem yurtiçine, hem yurtdışına olan ulaşım ağının artırılmasının büyün önem taşıdığını söyledi. Başkan Kaya, İstanbul, Ankara Bursa, Bodrum gibi yurtiçi seferlerinin yanı sıra Berlin, Paris, Erbil gibi yurtdışı seferlerinin başlatılması büyük kentimizin ekonomik gelişimi yanı sıra SunExpress içinde önemli bir ticari kazanç olacağını ifade etti.

Kaya, Diyarbakır Havalimanı'nın bu anlamda birçok yurtiçi ve yurtdışındaki havalimanlarından çok daha modern bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, Sunexpres’in Diyarbakır merkezli yapacağı yurtiçi ve yurtdışı uçuşlar için ihtiyaç duyulacak destekleri için Sivil Toplum Kuruluşları olarak karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki ise, Diyarbakır’dan Antalya, İzmir Düsseldorf Hannover, Frankfurt, Stuttgart gibi kentlere haftada 31 uçak seferi düzenlediklerine dikkati çekerek, "Diyarbakır bizler için önemli bir kent. Bölgenin zengin kültürel mirası ve bir o kadar da turizm potansiyeli var. Bizler bu bölgedeki potansiyeli çok daha iyi bir şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Diyarbakır’ın daha iyi tanıtılması durumunda bu bölgeye çok daha fazla sayıda turistik seyahatler olabilir. Kısa vadede Amsterdam, Kopenhag, Brüksel, Stockholm, Viyana ve Dubai’yi yeni uçuş noktalarını hedefliyoruz" diye konuştu.