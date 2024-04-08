Şubat’ta sanayi üretimi beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2024 verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı. Beklenti yıllık yüzde 8,1 artışyönündeydi. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

BURSA (İGFA) - Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, şunları söyledi; “Sanayi üretimi, bilhassa son dönemde sanayisi güçlü ülkelerde üretimde yavaşlama olması dolayısıyla Türkiye'nin üretim kabiliyetine bağlı olarak bağlı olarak arttı. Bunun yanında ekonomik kalkınmanın ihracata dayalı olması ve KOBİ’ler dahil olmak üzere iş dünyasının büyük kesiminin ihracata yönlenmesi artış üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.”

İMALAT SEKTÖRÜ ÜRETİMİ CANLI TUTTU

Sanayinin alt sektörlerim incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı. Aylık bazda ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

“TÜRK SANAYİSİNİN ÜRETİM KABİLİYETİ RAKAMLARA YANSIYOR”

Sanayi üretiminde Türk sanayicilerin üretim kabiliyetine dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel şunları söyledi; “Küresel manada ekonominin bozulduğu, enflasyonun arttığı ve mücbir sebeple tedarik zincirinin aksadığı her noktada Türk Sanayisinin üretimdekikabiliyeti büyüme oranı olarak rakamlara yansıyor. Şubatayında da gecen seneki rekor artışlardan sonra yeni birbüyüme rakamı ile karşılaştık. Üstelik kredilerin bulunamadığıve desteklerin ötelendiği, kur riskinin yaşandığı böylesine zor bir dönemde. Bu da gösteriyor ki dünyadaki bu ekonomik dalgalanma sona erdiğinde, ülkemiz üretim noktasındakisıçrama ihracat ile beraber ekonomiyi istediğimiz ve arzu ettiğimiz noktaya taşıyacaktır. Bu sebeple böyle dönemlerdeeksi rakamlarla karşılaşmaya alışık olan güçlü ekonomiler karşısında bizim hala artıda ve büyüyen bir ivme ile hareket ediyor olmamız umut vericidir.”