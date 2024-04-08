Son Dakika

Şubat’ta sanayi üretimi beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2024 verilerini yayımladı Buna göre, sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı  Beklenti yıllık yüzde 8,1 artışyönündeydi  Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı  Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu

EKONOMİ 08.04.2024, 13:32
Şubat’ta sanayi üretimi beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Sanayi Üretim Endeksi, Şubat 2024 verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi Şubat'ta yıllık bazda yüzde 11,5 arttı. Beklenti yıllık yüzde 8,1 artışyönündeydi. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

BURSA (İGFA) - Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, şunları söyledi; “Sanayi üretimi, bilhassa son dönemde sanayisi güçlü ülkelerde üretimde yavaşlama olması dolayısıyla Türkiye'nin üretim kabiliyetine bağlı olarak bağlı olarak arttı. Bunun yanında ekonomik kalkınmanın ihracata dayalı olması ve KOBİ’ler dahil olmak üzere iş dünyasının büyük kesiminin ihracata yönlenmesi artış üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.”

İMALAT SEKTÖRÜ ÜRETİMİ CANLI TUTTU

Sanayinin alt sektörlerim incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı. Aylık bazda ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

“TÜRK SANAYİSİNİN ÜRETİM KABİLİYETİ RAKAMLARA YANSIYOR”

Sanayi üretiminde Türk sanayicilerin üretim kabiliyetine dikkat çeken DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel şunları söyledi; “Küresel manada ekonominin bozulduğu, enflasyonun arttığı ve mücbir sebeple tedarik zincirinin aksadığı her noktada Türk Sanayisinin üretimdekikabiliyeti büyüme oranı olarak rakamlara yansıyor. Şubatayında da gecen seneki rekor artışlardan sonra yeni birbüyüme rakamı ile karşılaştık. Üstelik kredilerin bulunamadığıve desteklerin ötelendiği, kur riskinin yaşandığı böylesine zor bir dönemde. Bu da gösteriyor ki dünyadaki bu ekonomik dalgalanma sona erdiğinde, ülkemiz üretim noktasındakisıçrama ihracat ile beraber ekonomiyi istediğimiz ve arzu ettiğimiz noktaya taşıyacaktır. Bu sebeple böyle dönemlerdeeksi rakamlarla karşılaşmaya alışık olan güçlü ekonomiler karşısında bizim hala artıda ve büyüyen bir ivme ile hareket ediyor olmamız umut vericidir.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 31 82
3. Trabzonspor 31 52
4. Beşiktaş 31 49
5. Kasımpasa 31 46
6. Rizespor 31 45
7. Başakşehir 31 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. Sivasspor 31 41
11. A.Demirspor 31 39
12. Samsunspor 31 37
13. Kayserispor 31 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 31 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 31 30
19. Pendikspor 31 30
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 28 64
2. Göztepe 28 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Kocaelispor 28 48
5. Bodrumspor 28 47
6. Sakaryaspor 28 47
7. Bandırmaspor 28 44
8. Gençlerbirliği 28 43
9. Boluspor 28 43
10. Erzurumspor 28 40
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Adanaspor 28 30
16. Tuzlaspor 28 28
17. Altay 28 15
18. Giresunspor 28 7
Takımlar O P
1. Liverpool 30 70
2. Arsenal 30 68
3. M.City 30 67
4. Aston Villa 31 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 30 49
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 30 43
10. Wolves 30 42
11. Chelsea 29 41
12. Bournemouth 30 41
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 31 28
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 31 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 30 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 30 42
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 30 15
20. Almeria 30 13