Su ürünleri Kenya'yı radarına aldı

İhracatın yıldızı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Kenya üzerinden Afrika’da 100 milyon dolarlık yeni bir pazara ulaşmak istiyor.İZMİR (İGFA) - İhracatta sektörler için ortaya konulan 2023 hedeflerini tutturan tek sektör olan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, 5 milyar dolarlık yeni ihracat hedefine ulaşmak için yeni pazar bulma çalışmaları kapsamında Afrika pazarını radarına aldı, ihracatın yıldızı su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Kenya üzerinden Afrika’da 100 milyon dolarlık yeni bir pazara ulaşmak istiyor.

Türkiye’de su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, “Aegean Fishery and Animal Products” isimli UR-GE projesi ile Afrika pazarını keşfetmeyi hedeflerken, Kenya Nairobi’de 5-7 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen Kenyan Food Event Fuarı’na katılarak Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin Doğu Afrika'da daha fazla tüketilmesi için tanıtım ve tadım etkinlikleri gerçekleştirdi.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2022 yılı Eylül ayında Fas Kazablanka’da düzenlenen 5.Uluslararası SIEMA- Gıda, İçecek, Otel ve Restoran Ekipmanları Fuarı’na katılarak Afrika pazarına yönelik tanıtım çalışmalarına başladıklarını, Kenyan Food Event Fuarı’na katılarak Afrika pazarına yönelik ikinci faz tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiklerini ve Kenya'da Türkiye ve Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Türk Havayollarının dünyanın en çok noktasına uçmasının Türk ihracatçıları için büyük avantajlar sunduğuna dikkati çeken Kızıltan, “İhracatçılarımız ihraç pazarlarına ulaşmada ve ürünlerini pazarlamada büyük kolaylık yaşarken, Turkish Cargo ile de ürünlerini ulaştırabiliyorlar. Bu sayede Afrika’da da güçlü bir konuma gelebileceğimize inanıyoruz. Kenya Doğu Afrika’nın ekonomi, ticaret ve lojistik merkezi olarak kabul ediliyor. Kenya dışında; Uganda, Ruanda, Burundi, Demokratik Kongo’nun doğusu ve Güney Sudan pazarlarına giriş noktasında bulunması ve sadece iç pazarıyla değil, bölge ülkelerinin de üyesi olduğu Doğu Afrika Birliği Pazarı ile Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı vasıtasıyla yaklaşık 250 milyon tüketiciye ulaşabilme potansiyeliyle öne çıkıyor” diye konuştu.

Kenya’da Kenyan Food Event Fuarı’ndan bir gün önce Nairobi’de büyük süper marketleri ziyaret ettiklerini, ayrıca Kenya ile ticari iliskilerimizi artırmak adına Nairobi Ticaret Odası’na da verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.