Su ürünleri ihracatında rekor yılı

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörüihracatı son bir yıllık dönemde ilk kez 4 milyar doları aştı. Sektör, 1,6 milyar dolarlık ihracatla lokomotif oldu.İZMİR (İGFA) -Dünyanın protein ihtiyacını karşılayan Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörümüzün ihracatı son 1 yıllık dönemde ilk kez 4 milyar doları aştı.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü tarihinde ilk defa 4 milyar doları geçtiğini belirterek, "Su ürünleri ihracatımız ise 1,6 milyar dolara ulaştı. Su ürünleri ihracatı 2000’li yıllar 79 bin ton iken 2021 yılında 471 bin tona geldi. Hedefimiz 500 bin tona ulaşmak. İlk kez bu yıl yetiştiricilik avcılığı geçti. 2030 yılında bunu tahmin ediyorduk ama bu yıl yakaladık. Türkiye’de su ürünleri üretiminin yüzde 59’unu yetiştiricilik ürünleri oluşturuyor. Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim her sene yüzde 12 artıyor" diye konuştu.

Türkiye’nin su ürünleri üretim ve ihracatı özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük mesafe kat edildiğini belirten Kızıltan, sektörün ihracatını ve ülkemiz su ürünleri tüketimini daha üst seviyelere taşıyacak potansiyele fazlasıyla sahip olduklarını kaydetti.

Sinan Kızıltan, “Su ürünleri ihracatımız 2011 yılında 424 milyon dolarken 2021’de 1,4 milyar dolara ulaştı. 2022 yılı Türkiye geneli Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 20 artışla 1 milyar 322 milyon dolara imza attık. 10 aylık su ürünleri ihracatımızda yüzde 26 artışla 240 milyon dolarla Rusya, yüzde 13 artışla 152 milyon dolarla İtalya, yüzde 15 artışla 132 milyon dolarla Birleşik Krallık öne çıkıyor. Hollanda, Yunanistan, Almanya, Japonya, İspanya ABD, İsrail en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz diğer ülkeler. Bu ülkelere ihracat yapmak kolay değil. Bugün sadece New York'un değil tüm dünyanın bildiği en popüler caddelerden biri Manhattan 5’inci caddede Türk balığı satılıyor.” diye konuştu.