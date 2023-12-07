Su saatleri okuma dönemi bitiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ‘akıllı sayaç’ uygulamasını hayata geçiriyor. Hassas ölçüm yapan akıllı sayaçlar sayesinde abonelerin su saatleri artık uzaktan okunabilecek.İZMİR (İGFA) - Altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, abonelik hizmetlerine teknolojik gelişmeleri de yansıtıyor. Aralık aynı itibariyle dijital fatura uygulamasını başlatan İZSU, yenilikçi bir uygulamaya daha imza atarak, abonelerine akıllı sayaçlarla hizmet vermeye başlayacak.

Güzelbahçe, Urla, Işıkkent pilot bölge 2024 yılının Şubat ayında pilot bölge olarak seçilen Güzelbahçe, Urla ve Bornova Işıkkent’te yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte İZSU, abonelerin su saatlerini uzaktan okuyarak faturalandırabilecek. Akıllı sayaçların devreye girdiği bölgelerde tüm abonelerin su saatleri akıllı sayaçlarla değiştirilecek. İZSU, bu yenilikçi uygulamayı en kısa sürede kent geneline de yaymayı hedefliyor.

Hassas ölçüm yapan akıllı sayaçlar, tuttuğu verileri bölgedeki alıcıya gönderiyor ve yapılan alınan verilen aracılığıyla anlık olarak İZSU Genel Müdürlüğü’nün sunucularına iletiliyor. Akıllı sayaç ile uzaktan okuma, açma-kapama işlemleri yapılabilirken; su kaçakları da vakit kaybetmeden tespit edilebiliyor.

Akıllı sayaç uygulamasıyla yakıt tüketimine bağlı karbon ayak izi ciddi oranda azalırken, özellikle erişimin zor olduğu bölgelerde sayaç okumadan doğan iş yükünün de önüne geçilecek. Akıllı sayaç uygulamasından yararlanan aboneler www.izsu.gov.tr web sayfası ya da mobil uygulama üzerinden kullanım verilerini takip edebilecek.