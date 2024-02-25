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Stratejist Özay'dan Dolar/TL için 'yukarı yön' uyarısı

EKONOMİ 25.02.2024, 11:54
Stratejist Özay'dan Dolar/TL için 'yukarı yön' uyarısı

Stratejist Tuğba Özay, piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özay, "Swap kanalı açılırsa dolar/TL’de yukarı yön görebiliriz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Stratejist Tuğba Özay, geçtiğimiz hafta iç piyasada ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleri ForInvest için yorumladı. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıların odağında seçimler olduğunu vurgulayan Özay, altının öne çıkan yatırım araçlarından biri olmaya devam ederken, dolar/TL’de yukarı yönlü beklentiye dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın beklentiler dahilinde politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 45 seviyesinde sabit bırakması ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetinde sıkı duruşun korunacağına dikkat çekilmesi haftanın en önemli gündem başlıklarından biri olduğuna vurgu yapan Özay, "Jeopolitik riskler, gıda ve hizmet enflasyonu, enflasyondaki düşüşü sınırlarken, bu riskler olduğu sürece enflasyondaki iyileşmenin sınırlı kaldığını görebiliriz" dedi.

DOLAR/TL’DE YUKARI YÖN UYARISI

Herkesin merak ettiği bir diğer önemli konunun dolar olduğuna dikkati çeken Tuğba Özay, "Opsiyon yatırımcılarına göre doların cazibesi, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha da azalmış durumda ve opsiyon yatırımcıları dolar alım pozisyonlarından bir miktar uzaklaşmış görünüyor. Dolar tarafında swap kanalı açılırsa önümüzdeki dönemde bir volatilite ve dolar/TL’de de yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) da düşüş sürüyor. Alternatif yatırım aracı olarak çok küçük kademelerle doların yükseldiğini de görüyoruz. Yatırımcılar dolardan çıktıktan sonra mevduata, altına ya da hisse senetlerine gitmeyi tercih ediyor. Yabancı yatırımcı da yerli yatırımcı gibi seçim sonrası takvimi ve para ve maliye politikalarındaki gelişmeleri merak ediyor. Yabancı yatırımcı 16 Şubat haftası itibarıyla 22,1 milyon dolar net hisse satışı yapmış olmakla birlikte; uzun vadeli trende baktığımızda yabancının hala içeride olduğunu görüyoruz. Seçimlere yaklaşıldıkça bir miktar daha satışlar görebiliriz. Seçimlerin ardından swap kanalının açılması, Türkiye'nin gri listeden çıkması ve olası not artışı, yabancı yatırımcıların bakışını biraz daha iyimser bir havaya büründürecek gelişmeler" şeklinde yorumladı.

TÜRKİYE BÜYÜME RAKAMLARI BEKLENİYOR

26 Şubat haftasında Çarşamba günü ABD’de açıklanacak büyüme verileri yakından takip edileceğini kaydeden Özay, "Büyüme rakamları özellikle önümüzdeki dönemde ABD’deki enflasyon ve faiz dinamiğini de ilgilendirdiği için önem taşıyor. Perşembe günü ise Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak. Önceki politikalara baktığımızda büyümeden feragat edilmek istenmediği için faizlerin yüksek seyrinin önünde durulmuştu. Mevcut yüksek faizlerle büyümeden ne kadar feragat edileceği bir tedirginliğe neden oluyor. Süreç para politikalarını da şekillendireceği için oldukça önemli. Cuma günü Avrupa'dan enflasyon rakamları açıklanacak. Avrupa enflasyonu ve büyüme rakamları, Avrupa’nın en büyük ihracat pazarımız olması nedeniyle bizim için de önem taşıyor" diye konuştu.

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