Stellantis ve Toyota ortaklığı büyütüyor

Stellantis ve Toyota Motor Europe (TME), Avrupa pazarına yönelik büyük hacimli ticari araçlar için yeni bir anlaşma yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Stellantis ve Toyota, elektrikli versiyon dahil yeni büyük hacimli ticari araç üretimi için anlaşma yaptı.

Bu kapsamda Stellantis N.V. ve Toyota Motor Europe N.V. (TME), batarya elektrikli versiyon dahil olmak üzere yeni bir büyük hacimli ticari araç anlaşmasıyla mevcut ortaklıklarının kapsamını genişlettiklerini duyurdu.

Yeni araç, anlaşma kapsamındaki üçüncü gövde tipini oluşturuyor. Kompakt, orta hacimli ve şimdi de büyük hacimli hafif ticari araç ile hafif ticari araç ürün gamı tamamlanmış olacak.

2024’TE YOLLARDA OLACAK

Stellantis, TME’ye Toyota markası altında Avrupa'da satmak üzere yeni büyük hacimli bir ticari araç tedarik edecek.

Yeni araç, Stellantis'inGliwice/Polonya ve Atessa/İtalya'daki tesislerinde üretilecek.

2024 yılı ortasında hayata geçirilmesi planlanan yeni projeyle ortaya çıkacak araç, TME’nin büyük hacimli ticari araç segmentindeki ilk ürün olacak.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, bu anlaşmanın hafif ticari araç ve düşük emisyonlu araçlar için EU30'daki liderliğimizi güçlendiriyor ve teknoloji, üretim, pazar payı ve karlılık açısından tartışmasız küresel hafif ticari araç lideri olma yolundaki DareForward 2030(2030'a Cesaretle) hedefimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırdığını söyledi.

Toyota Motor Europe Başkanı ve CEO'su Matt Harrison ise, bu yeni ekleme ile Toyota'nın Avrupalı müşterilerine yönelik hafif ticari ürün gamı tamamlayacağını Toyota'nın hafif ticari araç pazarının tüm segmentlerinde bir ulaşım çözümü sunmasını sağlayacağını kaydetti.