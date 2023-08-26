Startup’lara 125 bin lira hibe desteği

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerini destekleyen Lonca Girişimcilik Merkezi’nin 9. eğitim dönemi başvuruları 31 Ağustos Perşembe günü sona ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İnovatif fikirlerin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, girişimleri ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor. 2017 yılından bu yana 8 dönemde 3 bine yakın başvuru alan ve 80 girişimi mezun eden Lonca, yeni dönem için başvurularını bekliyor. Lonca Girişimcilik Merkezi, 9. dönemi için www.loncagirisim.com adresi üzerinden 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar başvuru almaya devam edecek.

Bugüne kadar startup’lara 3 milyon TL’den fazla nakit hibe katkısı sunan Lonca, yeni dönemle birlikte startup başına nakit hibe desteğini, 25 bin TL’si Ar-Ge olmak üzere 125 bin TL’ye kadar yükseltti. 6 ay süren eğitim, proje bazlı mentorluk, çalışma ofisi imkanı, cihaz geliştiren veya Ar-Ge faaliyetlerinde bulunanlara hibe desteği, FinTech’ler için API özelinde mentorluk desteği gibi birçok alanda katkı sağlanıyor. Ayrıca Kuveyt Türk’ün yatırımcısı olduğu KT Portföy yönetimindeki Lonca GSYF ile de Lonca’dan başarıyla mezun olan girişimcilere 200 bin dolara kadar yatırım alma noktasında öncelik veriliyor. Ürünü hazır olan girişimlere Kuveyt Türk ile iş birliği yapma fırsatı da sunuluyor.