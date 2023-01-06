Stajyer ve çıraklık mağduru EYT’li sayısı 200 bin mi?

Gazeteci yazar Mesut Demir, kulislere göre stajyer ve çıraklık mağduru EYT’lilerin yapılacak düzenlemede komisyona gelip gelmeyeceği konusunu kaleme aldı.

İşte Mesut Demir’in köşe yazısı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik bekleyen EYT’lilere verdiği müjde ile 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı.

EYT’yi bu düzenleme ile bir daha açılmamak üzere masadan kaldıracaklarını da söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan…

EYT’de yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren staj ve çıraklık döneminin de sayılması konusunda da heyecanlı bir bekleyiş var.

Kulislere göre, staj ve çıraklık dönemlerinin de bu kapsama alınması ile ilgili komisyonda görüşüleceği yönünde bilgiler geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık sorunu ile ilgili şunları söylemişti;

"Kendisini staj mağduru olarak ifade eden arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Staj bir mağduriyet konusu değil, staj bir eğitim. Stajda iş akdi gerçekleşmemiş. Çalışma hayatına başlamamış. Hukuka göre, işe bir sözleşme sonrasında başlanır. Orada patron yok. Dolayısıyla prim de yatırılmamış. Hastalık, meslek kazası nedeniyle sigortaya kayıt olmuşlar. Onlar ona gerekçe gösteriyorlar. O başka bir şey. Yoksa kimse staja öğrenci almaz, iş akdi sayılır diye."

Staj ya da çıraklık dönemlerinin EYT kapsamına alınmasını isteyen vatandaşlar, “Bizim suçumuz üniversite okumak mı? Üniversite okumadan iş hayatına atılanlar, bugün EYT ile emekli olabiliyor. Bizler 55-60 yaşını bekliyoruz. Stajyerlik yaptığımız dönemde sigortalı çalışanlar gibi biz de çalıştık. Bu sürecin EYT kapsamına alınmasını istiyoruz” diyorlar.

Aslında kanun kapsamında, meslek liselerinde ya da çıraklık okullarında çalışan kişilerin SGK sisteminde iki adet tarih var. Örneğin, 1999'dan sonra herhangi bir yerde uzun süre çalıştınız. Ancak burada staj ve çıraklık girişi yaptığınız tarih değil sonraki tarih baz alınıyor. İşte tam bu noktada staj ve çıraklık mağduriyeti devreye giriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, stajyerler ve çırakların bu konuda haklı olduklarını savundu.

İşe başladıkları zaman kendilerine bir sigorta kartı verildiğini hatırlatan Erdursun, öğretmenlerin o dönemde “Çocuklar siz sigortalı oldunuz, bu kartı iyi saklayın” dediklerini hatırlattı.

Staj ve çıraklık nedeniyle EYT bekleyenlerin sayısının 1,5 milyon değil, 200 bin civarında olduğuna da dikkat çekti Özgür Erdursun…

Bu aslında önemli bir ayrıntı…

Sayı Özgür Erdursun’un söylediği gibi 200 bin civarında ise, kulislerde konuşulan EYT düzenlemesi ile ilgili komisyonda görüşülecek olması olasılığını da güçlendiriyor.

Bakalım bu süreç nasıl işleyecek?

Komisyona gelecek EYT düzenlemesine stajyerler ve çırakların durumu eklenecek mi?

Hep birlikte göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…