Son Dakika

Stajyer ve çıraklık mağduru EYT’li sayısı 200 bin mi?

EKONOMİ 06.01.2023, 09:11
Stajyer ve çıraklık mağduru EYT’li sayısı 200 bin mi?

Gazeteci yazar Mesut Demir, kulislere göre stajyer ve çıraklık mağduru EYT’lilerin yapılacak düzenlemede komisyona gelip gelmeyeceği konusunu kaleme aldı.

İşte Mesut Demir’in köşe yazısı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik bekleyen EYT’lilere verdiği müjde ile 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı.

EYT’yi bu düzenleme ile bir daha açılmamak üzere masadan kaldıracaklarını da söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan…

EYT’de yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren staj ve çıraklık döneminin de sayılması konusunda da heyecanlı bir bekleyiş var.

Kulislere göre, staj ve çıraklık dönemlerinin de bu kapsama alınması ile ilgili komisyonda görüşüleceği yönünde bilgiler geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj ve çıraklık sorunu ile ilgili şunları söylemişti;

"Kendisini staj mağduru olarak ifade eden arkadaşlara ben şunu söylüyorum. Staj bir mağduriyet konusu değil, staj bir eğitim. Stajda iş akdi gerçekleşmemiş. Çalışma hayatına başlamamış. Hukuka göre, işe bir sözleşme sonrasında başlanır. Orada patron yok. Dolayısıyla prim de yatırılmamış. Hastalık, meslek kazası nedeniyle sigortaya kayıt olmuşlar. Onlar ona gerekçe gösteriyorlar. O başka bir şey. Yoksa kimse staja öğrenci almaz, iş akdi sayılır diye."

Staj ya da çıraklık dönemlerinin EYT kapsamına alınmasını isteyen vatandaşlar, “Bizim suçumuz üniversite okumak mı? Üniversite okumadan iş hayatına atılanlar, bugün EYT ile emekli olabiliyor. Bizler 55-60 yaşını bekliyoruz. Stajyerlik yaptığımız dönemde sigortalı çalışanlar gibi biz de çalıştık. Bu sürecin EYT kapsamına alınmasını istiyoruz” diyorlar.

Aslında kanun kapsamında, meslek liselerinde ya da çıraklık okullarında çalışan kişilerin SGK sisteminde iki adet tarih var.  Örneğin, 1999'dan sonra herhangi bir yerde uzun süre çalıştınız. Ancak burada staj ve çıraklık girişi yaptığınız tarih değil sonraki tarih baz alınıyor. İşte tam bu noktada staj ve çıraklık mağduriyeti devreye giriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, stajyerler ve çırakların bu konuda haklı olduklarını savundu.

İşe başladıkları zaman kendilerine bir sigorta kartı verildiğini hatırlatan Erdursun, öğretmenlerin o dönemde “Çocuklar siz sigortalı oldunuz, bu kartı iyi saklayın” dediklerini hatırlattı.

Staj ve çıraklık nedeniyle EYT bekleyenlerin sayısının 1,5 milyon değil, 200 bin civarında olduğuna da dikkat çekti Özgür Erdursun…

Bu aslında önemli bir ayrıntı…

Sayı Özgür Erdursun’un söylediği gibi 200 bin civarında ise, kulislerde konuşulan EYT düzenlemesi ile ilgili komisyonda görüşülecek olması olasılığını da güçlendiriyor.

Bakalım bu süreç nasıl işleyecek?

Komisyona gelecek EYT düzenlemesine stajyerler ve çırakların durumu eklenecek mi?

Hep birlikte göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Trabzonspor 16 29
6. Beşiktaş 15 26
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 16 18
14. Ankaragücü 16 16
15. Antalyaspor 15 16
16. Hatayspor 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 16 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 15 13
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4