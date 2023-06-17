St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Rusya’nın Davos’u” olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapılarını ziyaretçilere açtı. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, bugün sona erecekİSTANBUL (İGFA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 17 Haziran’a kadar devam edecek SPIEF-2023 kapsamında düzenlenen “Kuzey Denizi Rotası: Yeni Zorlu Görevler” başlıklı oturuma katıldı.

Rusya'nın geniş Arktik bölgelerinin yanı sıra ülkenin Kuzey Batı ve Uzak Doğu bölgelerini birbirine bağlayan en önemli ulaşım yolu olan Kuzey Deniz Rotası'nın (NSR) öneminin vurgulandığı oturumda söz alan Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev şunları belirtti: “Küresel lojistik, her zaman güvenlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik arasında bir denge arayışı içinde olmuştur. Ancak son birkaç yıldır hem dünya düzenini hem de dünya lojistiğini değiştiren olaylar meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda güvenlik ve sürdürülebilirlik en önemli öncelikler haline geliyor. NSR benzersiz yeni bir rotaya dönüşüyor. Özellikle mevcut durum göz önüne alındığında, transit kargo trafiğinin geliştirilmesinde dost ülkelerle iş birliği için çok büyük bir potansiyel görüyoruz ve ilgili adımları atıyoruz.”

Oturumda Kuzey Deniz Rotası'nın madencilik, altyapı ve lojistik projeleri sayesinde ivme kazandığı da kaydedildi.