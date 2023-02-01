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Spotify üyeliklerine yüzde 42 zam!
EKONOMİ 01.02.2023, 18:08
Spotify, ücretli 'premium' üyelik paketlerinin fiyatını yaklaşık yüzde 42 arttırarak, bugün itibariyle yeni tarife yürürlüğe girdi.İSTANBUL (İGFA) - Spotify Premium'un yeni fiyatları, 1 Şubat 2023’ten itibaren yürürlüğe girdi.
BC News'in aktardığı habere göre zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14,99 TL, bireysel üyelikler 29,99 TL, aile üyelikleri ise 49,99 TL yükseldi.
Hatırlanacağı gibi Spotify, en son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı.
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