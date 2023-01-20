SPK'dan 21 internet sitesine kapatma talebi!

Sermaye Piyasası Kurulu, yasadışı işlem yapan internet sitelerinin kapatılması için hukuki işlem başlatılacağını duyurarak, 21 internet sitesine erişimin engellenmesini talep etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti.

SPK'nın bülteninde söz konusu internet sitelerle ilgili hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

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Bu arada SPK'nın yayımlanan bültenin şöyle: