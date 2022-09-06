Sözleşmeli besiciliğe desteğin şartları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bir destek ödemesi ve şartları belli oldu.ANKARA (İGFA) - Sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, besicilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlendi.

"Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amaçlandı.

Buna göre, bugünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacak. Destek tutarı, karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacak.

Söz konusu Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesi'ne ilişkin kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.