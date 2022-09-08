Sözal Kimya Dye+Chem Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu

Bursa'nın öne gelen firmalarından Sözal Kimya dünya çapındaki sektör profesyonelleri ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Tekstil kimyasalları alanında Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yer alan Sözal Kimya, Bangladeş’te düzenlenen Uluslararası Boyarmadde, İnce ve Özel Kimyasallar Fuarı Dye+Chem’deydi. Dünyanın farklı yerlerinden sektör profesyonelleriyle biraraya gelen Sözal Kimya, ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Geniş tekstil kimyasalları ve boyar maddeleri ürün yelpazesi ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkeleriyle ürünlerini buluşturan Sözal Kimya, dünyanın her yerinden son teknolojileri ve gelişmeleri bir araya getiren Dye+Chem Fuarı’na katıldı.

Yüzey işleme alanında boya, kimyasallar ve teknolojilerini kapsayan, bu yıl 40. kez düzenlenen fuarda; yeni ürün ve hizmetlerini tanıtarak son teknolojiler hakkında katılımcı ve ziyaretçilerle bilgi paylaşımında bulundu.