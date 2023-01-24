Sosyal yardım ödemeleri artışlı yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı açıkladı.

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının bin 997 TLye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının bin 594 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2 bin 392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4 bin 336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 3 bin 38 TL'ye yükseldiği duyuruldu.

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

EVDE BAKIM YARDIMI 4.336 TLYE ÇIKTI

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımının 3.336 TLden 4.336 TLye çıktığını kaydetti. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımında bulunduklarını bildirdi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti.

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklediklerini söyledi.