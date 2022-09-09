Sosyal medya gelirleri RADAR'a takıldı!

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, yeni ekonomi politikasının Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçladığını belirterek, kayıt dışı ile mücadele konusunda kurdukları 'RADAR' sistemi ile yoğun denetime girdiklerini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlı olduklarını belirtti.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alarak hem işletmelerin rekabet gücünü artıracaklarını, hem de vergi gelirlerimizi yükselterek, bu sayede toplumsal gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Bakan Nebati, e-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurdukları RADAR sistemi ile yakından izlediklerini söyledi.

"Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı" diyen Bakan Nebati, "Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz. Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirimiçi oyun gelirleri, yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz. Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak" diye konuştu.

'DİJİTAL GÖÇEBELER' TESPİT EDİLİYOR...

Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldığını ifade eden Bakan Nebati, "Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.