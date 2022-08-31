Sosyal Market ile ihtiyaçlar kapında

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde hayata geçirilen Sosyal Market’in online sipariş sistemi sayesinde 19 ilçedeki vatandaşlar ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlıyor.ORDU (İGFA) - Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Türkiye’deki diğer örneklerinden farklı bir sistem ile çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, kurdukları online sipariş sistemi ile kentte ulaşılmadık kapı bırakmıyor.

ÜRÜNLER KAPILARINA KADAR GÖTÜRÜLÜYOR

Altınordu ilçesinde kurulan 630 çeşit gıda, giyim, temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle vatandaşlara hizmet veren Sosyal Market’te ihtiyaç sahipleri ister gelerek isterlerse Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORYAZ A.Ş. tarafından yazılımı yapılan online sipariş sistemi ile gereksinimlerini giderebiliyor. Vatandaşların sepetlerine ekledikleri ürünler Sosyal Market çalışanları tarafından onaylanıp hazırlanarak araçlarla kapıya teslim yapılıyor.

EN İNCE AYRINTIYA KADAR DÜŞÜNÜLDÜ

Vatandaşlar için en ince ayrıntıya kadar düşünen Büyükşehir Belediyesi; internet erişimi olmayan, yaşı ve diğer etkenler dolayısı ile sistemi kullanamayanlar için de tüm ilçe belediyeleri ile ortak çalışarak yetkin kişilerce vatandaşlara yardımcı oluyor.

Alışveriş yapabilme deneyimi ile vatandaşlar bütçe kontrolünü de öğrenerek ihtiyaçlarını kendi belirliyor. Bu sayede hem psikolojik olarak vatandaşlar iyi hissettiriliyor hem de kendi belirlediği ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

UZAK YAKIN AYIRT EDİLMİYOR

Sosyal Market hafta sonu ve resmî tatiller haricinde 08.00-17.00 arası tüm siparişlerini Altınordu ilçe merkezine en uzak mahalleden en yakın mahalleye kadar ayırt etmeksizin 3 iş günü içerisinde teslim ediyor.

Online sipariş ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilke öncülük ederek birçok şehre de örnek oluyor.