Sosyal market hayırseverlerle büyüyor

Ordu’da ihtiyaç sahipleri için hizmet veren Sosyal Market, firmalardan ve hayırsever vatandaşlardan gelen bağışlarla büyüyor, iyilik tüm şehre yayılıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kentte hayata geçirilen Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi vatandaşlar gereksinimlerini kolaylıkla gideriyor. Büyükşehir Belediyesinin bu iyilik hareketine katılmak isteyen firmalar ve hayırsever vatandaşlardan Sosyal Markete bağış desteği geliyor.

RAFLAR BOŞ KALMIYOR

Ürün çeşitliliği açısından diğer marketleri aratmayan Sosyal Market’te dezavantajlı vatandaşlar giyimden temizlik malzemesine, kırtasiyeden gıdaya kadar birçok ürünle ihtiyaçlarını karşılıyor. Her türlü imkânı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanan Büyükşehir Belediyesi marketin malzeme stokunu boş bırakmıyor, Sosyal Market’e firmalar ve hayırsever vatandaşlardan büyük destek geliyor.

BAĞIŞLAR SOSYAL MARKET ARACILIĞI İLE ULAŞTIRILIYOR

İhtiyaç sahiplerine yardımlarını kolaylıkla ulaştırmak isteyen hayırseverler bağışlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Market hizmeti ile gerçekleştiriyor. Giyimden kırtasiyeye, gıdadan temizlik malzemesine kadar ihtiyaçları temin eden hayırseverler bağışları markete teslim ediyor. Dezavantajlı vatandaşlar bu bağışları ister online sistemle isterlerse bizzat markete gelerek alabiliyorlar. Açıldığı günden bu yana Sosyal Market’te bağışta bulunan 33 firma ve hayırseverin bağışları da Ordu Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu.

İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerinde desteği ile yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi Ordu’da iyilik zincirine her gün yeni bir halka ekliyor.