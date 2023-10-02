Songül Bozkurt'tan girişimciliğe ilk adım

İş dünyasında büyük hedefleri olan Songül Bozkurt, Petra Danısmanlık ile iş sektöründeki istihdam probleminin çözümündeki başarılı çalışmalarıyla Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden ödül almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Songül Bozkurt, Petra Danışmanlık ile istihdam probleminin çözümüne katkı sağlıyor. Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri'ne layık görülen Bozkurt, gazeteci Sedat Sarıkaya'nın ödül töreninden önce sorularını cevapladı.

Petra Danışmanlık'ı nasıl kurmaya karar verdiniz ?

Kadının iş sektöründe hep arka planda tutulduğu yanı sıra da bir çok alanda kısıtlandığı bu coğrafyada bir nebze de olsa var olan tabuları yıkmak için bu Girişimciliğe adım attım mevcut düzen bulunduğumuz coğrafya günümüzden geçmişe nazaran daha da gelişime açık bir halde Petra danışmanlık ve insan kaynakları olarak ekonomide kadının gücünü artırmayı hedefliyorum Genç bir girişimci olarak çıktığım bu yolda bir çok zorlukla karşılaştım Şu an bulunduğum yere cesaretli belki de riskli ama ne olursa olsun inançlı adımlarla geldim bir kadının isterse aynı anda ebeveyn belki çalışan belki girişimci olabileceğini göstermek istiyorum

Petra Danışmanlık'ın yaptığı hizmetlerden biraz bahseder misiniz?

Songül Bozkurt imzalı Petra Danışmanlık olarak her türlü tesislerin hizmet ihtiyaçlarına göre çözümler üretiyoruz . Böylelikle müşterilerimiz ekonomik olarak kaynaklarını daha etkin bir biçimde değerlendiriyorlar. Bu hizmetler tesis yönetimi,teknik bakım,ofis destek hizmetleri,işletme hizmetleri,sözleşmeli ve ya alt yüklenici olarak personel tedarik etme ve yönetimi,danışma ve ,kalite sorumluları, şoför, operatör vb. alanlardan oluşuyor, firmaların çözümü için gerekli vasıflı vasıfsız personeller temin ediyoruz .

Petra Danışmanlığı iş insanları, fabrikalar veya lojistik depolar vs. neden tercih etsin ?

İşlerdeki çözümlerimiz, yüksek iş ahlakımız, teknoloji çağının getirdiği yenilikleri kullanarak yüksek standartlı güvenilir, kaliteli ve çözüm odaklı kimliğimiz ile birlikte uluslararası yasal mevzuatlara ve standartlara bağlı olarak yapıyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz ?

Son olarak cümlelerimi bu şekilde sonlandırmak istiyorum eğer bugün çok inandığınız bir fikir varsa veya bir şeyi çok istiyorsanız lütfen beklemeyin çünkü kaybettiğiniz her saniye korktuğunuzu düşündüğünüz şeyden çok daha tehlikelidir