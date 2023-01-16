Sokak giyimde Ankara'dan iddialı bir girişim

Global olarak son yıllarda etkisi giderek artan sokak modası dünyasına ülkemizden de yepyeni bir marka katıldı; SaintGreyHills. Markanın ilk koleksiyonunda dünya trendlerine uygun özgün tasarımlar özellikle TR Hiphop camiasında oldukça beğeni kazandı.ANKARA (İGFA) - Üretimi, tasarımı ve prodüksiyonuna kadar tamamen yerli imkanlarla ve genç bir yaratıcı ekiple yola çıkan SaintGreyHills’in, tasarım ve prodüksiyon süreci ise Ahmet Fehim Özdemir’in başını çektiği genç tasarımcı ekibiyle 1 yıllık planlama aşamasının ardından 2021 yazında tarzın meraklılarıyla buluştu. Markanın CEO'su Murathan Gök, ilk yıldan bu kadar ses getiren bir girişimin, ülkemizde sokaklardan beslenen tasarımların kaliteli üretim ile birleştiğinde büyük bir potansiyeli olduğunu da gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Dünya moda ve HipHop dinamiklerini tasarımlarına taşıyan SaintGreyHills‘in hedef kitlesi de sınırlarının ötesinde. Markanın kurucusu Mehmet Gök’ün bu konudaki; “Hedefimiz Türkiye'nin en yetenekli tasarımcılarını bir araya getirerek SaintGreyHills’i uluslararası bir markaya dönüştürmek.” sözleri de markanın gelecek yıllarda izleyeceği vizyon hakkında ipuçları veriyor.

Sokak modası alanında da SaintGreyHills'in ismini gelecekte daha çok duyacağımıza ise şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.