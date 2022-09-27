ŞOK'un faaliyetlerine iki ayrı 'vizyon' ödül

ŞOK Marketler’in Faaliyet Raporuna Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği'nden (LACP) 'platin ödül' gelirken, tüm sektörler kategorisinde ise Türkiye'nin en iyi 20 raporu listesine girdi.İSTANBUL (İGFA) - ŞOK Marketler, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği LACP (League of American Communications Professionals) tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen “Vizyon Ödülleri” yarışmasında “Başarıya Odaklı Büyüyen Ekosistem” başlıklı dijital faaliyet raporuyla kendi kategorisinde en büyük ödül olan “Platin Ödül”e layık görüldü.

“Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Finansal Rapor” kategorisinde ise “Gümüş Ödül” kazanan ŞOK Marketler aynı zamanda tüm sektörler kategorisinde 'Türkiye’nin En İyi 20 Raporu' listesine girdi.

Rapor ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri'nde (EMEA) 10’uncu olurken, dünya çapında ise 106’ncı sırada yer aldı.

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, uluslararası platformlarda kazandıkları bu ödüllerin başarılı geçen 2021 yılının özeti niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 46 bin çalışanımızla büyük bir ekip olarak güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla kesintisiz ulaştırma gayretinde olduklarını belirten Demirel, "Tüm faaliyetlerimizi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda uluslararası seviyede kazanmış olduğumuz ödülleri son derece önemli buluyor, bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.