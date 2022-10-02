Sofralık zeytin ihracatında tarihi rekor

Türkiye, sofralık zeytin ihracatında ilk kez 100 bin tonu aşmayı başardı.İZMİR (İGFA) - Zeytincilik sektörü sofralık zeytin ihracatından gelen rekor ihracatla yeni sezona güçlü bir giriş yapacak.

30 Eylül 2022 itibariyle 2021/22 Türkiye sofralık zeytin ihracatı sezonu tamamlandı. Geçtiğimiz sezonla karşılaştırdığımızda sofralık zeytin ihracatımız yüzde 24’lük artışla 88 bin tondan 110 bin tona yükseldi.

Sofralık zeytinden elde edilen döviz tutarı ise; yüzde 15’lik artışla 150 milyon dolardan, 173 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Zeytin ağacının Anayurdunun Anadolu toprakları olduğuna işaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Anadolu coğrafyasında zeytincilik tarımı yapılan 41 ildeki 190 milyon zeytin ağacının binlerce yıldır insanlığa sağlık ve lezzet sunduklarını dile getirdi.

2021/22 sezonunda siyah zeytin ihracatımız geçtiğimiz sezona göre yüzde 19’luk artışla 67 bin tondan, 80 bin tona çıktığını aktaran Başkan Er, siyah zeytin ihracatından elde edilen döviz tutarının yüzde 10’luk yükselişle 114 milyon dolardan 125 milyon dolara çıktığını kaydetti. Yeşil zeytin ihracatındaki artış oranlarının ise mutluluk verici olduğunu belirten Er, "Geçen sezon yeşil zeytin ihracatımız 21 bin ton iken, bu sezon yüzde 42’lik artışla 30 bin tona çıktı. Yeşil zeytinin ihracat geliri de, yüzde 35’lik artışla 35 milyon dolardan 48 milyon dolara ilerledi. 2018-19 sezonundaki 91 bin 122 tonluk rekoru geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu rekora katkısı olan tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyorum” dedi.

ZEYTİNYAĞI İHRACATININ YÜZDE 60’I AMBALAJLI OLDU

Zeytinyağı ihracat sezonunda 11 aylık dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Er, miktar bazında yüzde 28 artışla 40 bin tondan, 52 bin tona yükseldiğini belirterek, "İhracat tutarı yüzde 44’lük yükselişle 124 milyon dolardan 180 milyon dolara çıktı. Altın sıvı olarak tanımladığımız zeytinyağımız bu sezon dolar bazında yüzde 13 değerli ihraç edildi. Ortalama kg ihraç fiyatımız 3,03 dolardan 3,44 dolara yükseldi. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz toplam 52 bin ton zeytinyağı ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’nı ambalajlı olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

2023 HEDEFİ 500 MİLYON DOLAR

Zeytincilik sektörünün yeni sezona büyük bir umutla hazırlandığını aktaran EZZİB Başkanı Davut Er, yeni sezonda da, hava şartlarının ve yağışların uygun gitmesi durumunda geçen yıla göre hem kalite hem de miktar açısından daha iyi bir rekolte beklediklerini paylaştı.

İspanya ve İtalya’da küresel ısınma nedeniyle rekoltelerin düşük kalacağı öngörüleri olduğuna dikkati çeken Er, "Bu durumu ihracatımız için bir fırsata dönüştürebileceğimizi düşünüyor ve önümüzdeki sezon için ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğimizce 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında İspanya’ya yönelik olarak düzenleyeceğimiz sektörel ticaret heyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İhracatçılarımızın en büyük üretici konumunda olan İspanya’daki sektöre yön verecek önemli gelişmeleri yakından takip etmeleri ve ayrıca gerçekleştirilecek 2’li görüşmelerle ihracat potansiyellerini artırmaları açısından çok önemli bir fırsat olacaktır” dedi.