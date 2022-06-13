SOCAR Türkiye TİM'de ilk 10'da

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı “2021 İhracat Şampiyonları” listesinde Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye 8’inciliğe layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - TİM’in İlk 1000 İhracatçı listesinde SOCAR Türkiye grup şirketi Petkim de 22’nci sırada yer aldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Türkiye'de geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri verildi. SOCAR Türkiye’nin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov’a takdim etti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetleme Kurulu Başkanı Mikayil Jabbarov, Türkiye’nin 2021 şampiyon ihracatçı kuruluşları arasında yer alan SOCAR Türkiye, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen kesintisiz üretimini devam ettirdiğini söyledi. Özellikle grup şirketleri olan Petkim ve STAR Rafineri’nin entegre çalışması sayesinde yaratılan sinerjiyi teknoloji dönüşümüyle destekleyerek bu başarıyı elde ettiklerini kaydeden Jabbarov, "Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Dost ve kardeş Türkiye’nin ihracatına yaptığımız katkı da bizim için özellikle önem taşıyor” dedi.