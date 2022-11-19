Sivas'ta girişimci kadınlara belediye desteği

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında mikrokredi kullanarak kendi işini kuran Sivaslı kadın girişimciler, Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Üreten Mikrogirişimci Kadınlar Buluşması’nda bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Programa; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı İç Anadolu Bölge Koordinatörü İsmail Çetintaş, kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Sivaslı kadın girişimciler katıldı.

Programda konuşan TGMP Bölge Sorumlusu İsmail Çetintaş, “Mikrokredi, Türkiye dâhil tüm dünyada 190’dan fazla ülkede uygulanmakta olup milyonlarca dar gelirli bireylerin bir başkasına avuç açmadan onurlu bir şekilde kendi kendine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamaktadır. Sivas Mikrofinans Şubesinin dünden bugüne ortaya koyduğu başarılarının hem ekonomimize, hem de bulundukları haneye verdikleri çok değerli katkıları sonucunda Sivas’ta gösterdikleri başarıları alkışlamak üzere bir araya geldik. Sivas'taki ailemize baktığımızda sayımız bin 300’e yakın oldu. 410 kadınımız aktif olarak ticaretlerine devam etmektedir. Amacımız Sivaslı daha çok kadınımıza ulaşarak iş gücü piyasasına katkı sağlayabilmektir. Bugün burada bizleri misafir eden ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız Hilmi Bilgine ve ekibine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başarılı Mikrogirişimci kadınlar adına söz alan Tuba Karaca, ticaret hayatına sıfırdan başladığını ifade ederek hediyelik eşya işine kendi evinde amatör olarak başladığını ve mikro kredi yoluyla büyüyerek 8 yıldır iş hayatına üreten bir kadın olarak devam ettiğini söyledi.

“Küçük desteklerle büyük işler başaran siz değerli kadınlarımızı tebrik ediyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum.” diyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Tek bir derdimiz ve amacımız var. Şehrimizi daha güzel bir hale getirebilmek ve hemşehrilerimizin ‘İyi ki Sivas’ta yaşıyorum, iyi ki bu mahallede yaşıyorum’ diyebilecekleri bir şehir oluşturmak. Çok küçük desteklerle, kimseye yük olmadan, kendi kendini idame ettiren, ülkesi için kendisi için, ailesi için üreten ve bu başarıyı ortaya koyan sizlerle de bir araya gelerek sizin yanınızda olduğumuzu göstermek istedik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin, beş mikrogirişimci kadına mikrokredi çeklerini takdim ederek hayırlı kazançlar diledi.