Şişecam’dan Mersin’e ikinci buzlu cam hattı yatırımı

Türkiye cam sanayisinin kurucusu kimliğiyle sektörün büyümesine, ihracatına ve gelişmesine katkı sağlayan yatırımlarını aralıksız sürdüren Şişecam, yeni bir yatırımın daha müjdesini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Düzcam alanında Türkiye’de 4 farklı lokasyonda 8 düzcam ve 1 buzlu cam hattı ile faaliyet gösteren Şişecam, işletme sermayesi dahil yaklaşık 3,4 Milyar TL (185 Milyon Euro) değerinde yatırımla Mersin’de yapmakta olduğu yeni düzcam hattıyla aynı araziye ikinci bir buzlu cam fırını ve işleme hattı kuracak.

Şişecam bu yeşil saha yatırımıyla bir yandan enerji camları pazarının büyümesine katkıda bulunurken bir yandan da sektörde ortaya çıkabilecek arz açığını kapatmayı amaçlıyor. Bununla beraber Şişecam, hızla büyüyen Türkiye enerji camları pazarında liderlik pozisyonunu sağlamlaştırmayı, ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi ve rekabetçi konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, 4 kıtada, 14 ülkede 45 tesisiyle üretim faaliyeti gösteren, yaklaşık 24 bin çalışanı ile katma değerli ürünlerini 150’den fazla ülkeye ulaştıran şirketin, dönemin olağandışı koşullarına rağmen Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünü söyledi.

Artan enerji maliyetlerine karşın güneş enerjisinden elektrik üretimi maliyetlerinin düşmesi ve global arenada artan sürdürülebilirlik hassasiyetleri, buzlu cam ve enerji camı sektöründe yeni fırsatlar sunduğunu belirten Kırman, "Ülkemizin cam talebini en etkin şekilde karşılama ve ekonomimiz için değer yaratma önceliğimiz kapsamında dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen güneş enerjisi sektöründe ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek amacıyla Mersin’de hali hazırda sürdürdüğümüz yeni düzcam hattıyla aynı sahaya yeni bir buzlu cam fırını ve işleme hattı yatırımı kararı aldık. Bu yatırımın Şişecam’ın sürdürülebilirlik odaklı katma değerli ürün üretme stratejisine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Söz konusu yatırım tam kapasiteye ulaştığında yıllık 120 milyon Euro satış gelirine ulaşacak, satış hacminin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç pazarlara yönlendirecek ve 180’in üzerinde ek istihdam oluşturacak" diye konuştu.