Şişecam’a 240 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi

Cam ve kimyasal sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam, 2019 yılında Türkiye ve Avrupa’daki yatırım ve işletme gereksinimlerini karşılamak için kullandığı 175 milyon Euro tutarındaki kredinin refinansmanı için 240 milyon Euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Şişecam, Türkiye ve Avrupa’daki yatırım ve işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2019 yılında kullandığı 175 milyon Euro tutarlı ve 3 yıl vadeli sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla Bank of America ve BNP Paribas önderliğinde 240 milyon Euro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.

Küresel dalgalanmaların oldukça fazla olduğu bir dönemde, refinansman işleminde kredi borcu çevirme oranı yüzde 137 olarak gerçekleşti.

İşlem, uluslararası finans kuruluşlarının Şişecam’a duyduğu güveni bir kez daha gözler önüne serdi.