Şişecam en hafif maden suyu şişesini tanıttı

Şişecam, Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesini üretti.BURSA (İGFA) - Şişecam, sürdürülebilir değer yaratma vizyonu "CareforNext" stratejisi doğrultusunda gezegenin ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ürünlerle pozitif değer yaratmaya devam ediyor.

Şişecam, bu vizyon ile ürettiği Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesini tanıttı.

Özel tasarımıyla benzerlerine göre daha hafif olan çevre dostu maden suyu şişesiyle harcanan enerji ve hammadde miktarından tasarruf edilirken üretim ve transfere bağlı karbon dioksit emisyonunda da azalma sağlanıyor.

Şişecam Yenişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda üretilen Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesi, zümrüt yeşili rengiyle raflarda yerini aldı.

Türkiye’de satışı başlayan maden suyu şişelerinin 2023 yılı itibariyle yurt dışında da satışa sunulması hedefleniyor.