Şişecam'dan 9 ayda 5 milyar liralık yatırım

24 bin çalışanı ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam’ın 2022 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Şişecam’ın 2022 yılı ilk 9 ayına ilişkin konsolide net satışları 66,2 milyar TL seviyesine ulaşırken Türkiye’den ihracat ise 871 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılının ilk 9 ayında 4,3 milyon ton cam, 3,6 milyon ton soda külü ve 3,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin toplam yatırımları 5 milyar TL, ihracatı ise 871 milyon dolar oldu.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, hem dünyada, hem de Türkiye’de makroekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların hüküm sürdüğü 2022 yılı, içinde barındırdığı tüm zorluklara rağmen Şişecam’ın dönüşüm yetkinlikleri, sürdürülebilir değer yaratan yatırım ve uygulamalarıyla hedeflerine başarıyla yürümeye devam ettiği bir yıl olduğunu söyledi.

87 yıllık deneyimimizi dönüşüm gücümüzle harmanlayarak 2022 yılının ilk 9 ayında hem finansal hem de operasyonel başarılarımızla tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam ettiklerini kaydeden Elverici, keskin ve sık dalgalanmaların görüldüğü bir ortamda büyüme hamlelerimizi risk ve fırsatları doğru değerlendirerek ve bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdüklerini belirtti.