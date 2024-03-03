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Şişecam'dan 114 milyon dolarlık yatırım

EKONOMİ 03.03.2024, 14:45
Şişecam'dan 114 milyon dolarlık yatırım

Şişecam, Türkiye, İtalya ve Bulgaristan’da toplam kapasitesi 20 milyon metrekareye yaklaşan üç yeni kaplamalı cam hattı için toplam 114 milyon dolar yatırım yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, Türkiye, İtalya ve Bulgaristan’da toplam kapasitesi 20 milyon metrekareye yaklaşan üç yeni kaplamalı cam hattı yatırımı kararını duyurdu.

2025 yılında faaliyete geçmesi planlanan bu yatırımlar kapsamında Tarsus’ta inşası devam eden düz cam üretim tesisine yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli bir kaplamalı cam hattı yatırımı yapacağını duyuran Şişecam, bununla birlikte Kuzey İtalya'daki düz cam tesisine yıllık 6,5 milyon metrekare kapasiteli, Bulgaristan'daki düz cam tesisine ise yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli bir kaplamalı cam hattı yatırımı gerçekleştirecek.

Şişecam, bu 3 yeni hat için toplam 114 milyon dolar yatırım yapacak. Yeni kaplamalı hatların hayata geçmesi ile Şişecam’ın cam kaplama hatlarının sayısı dünya genelinde yediye ulaşacak.

Bu yatırımların sonucunda Şişecam’ın şu an 4 farklı hatta ortalama ürün karışımı ile 22 milyon metrekare olan kaplamalı cam kapasitesinin yaklaşık iki kat büyüyerek 42 milyon metrekareye çıkarılması hedefleniyor.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırım kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, her bir akılcı yatırım kararıyla kendilerine yeni güç ve yetenekler kazandırdıklarını söyledi. "Düz cam sektöründe artan kaplamalı cam ihtiyacını karşılamak üzere aldığımız bu yatırım kararı Şişecam’ın kaplamalı cam üretim kapasitesini neredeyse ikiye katlayacak" diyen Kırman, "Türkiye’deki mimari camlar pazarında liderliğimizi sağlamlaştırırken, Amerika da dahil olmak üzere global pazarda daha geniş bir müşteri ağına, daha yüksek rekabet gücüyle ulaşılabilmemizi kolaylaştıracak. Katma değerli ürünlerin toplam üretim hacmimiz içindeki payının ve ürün portföyümüzün geliştirilmesini sağlayacak bu yatırımlar ayrıca Şişecam’ın tedarik ağını daha esnek yönetmesine ve operasyonel süreç verimliliğini artırmasına da katkı sunacak" diye konuştu.

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