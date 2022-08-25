Şişecam'a 'altın' ödül

Şişecam, MerComm tarafından bu yıl 36’ncısı düzenlenen ve “Faaliyet Raporlarının Oscarı” olarak bilinen Annual Report Competition’da (ARC) ‘Cam Üretimi” alanında iki ayrı ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam’ın 2021 yılı faaliyet raporu, MerComm tarafından bu yıl 36. kez düzenlenen ve dünyanın en prestijli faaliyet raporu yarışmalarından olan ARC’de, altın ödül ve onur ödülüne layık görüldü.

Şişecam, geleneksel ve interaktif faaliyet raporları kategorilerinde kendi sektöründe ödül alan tek global şirket oldu.

Büyük kuruluşlardan orta ölçekli şirketlere, devlet kurumlarından STK’lara ve faaliyet raporu ajanslarına kadar geniş bir katılımcı profilinin başvuru yaptığı yarışma, faaliyet raporlarını yaratıcılık ve yenilikçilik anlayışı ile hazırlayan firmaları ödüllendirmek ve çalışmalarını uluslararası alanda duyurmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.