Şirketlerin asgari sermayesi arttı!

Ticaret Bakanlığı, Anonim ve Limited şirketlerde asgari sermaye tutarlarının 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle arttırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Kararı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anonim ve limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen en az sermaye tutarlarının arttırıldığını duyurdu.

Söz konusu kararı uyarında Anonim şirketlerde 50 bin TL'den 250 bin TL'ye, Limited Şirketlerde 10 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltildi. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden hala açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 500 bin TL'den az olamayacağı belirtilirken, bu tutarların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kurulacak şirketler için uygulanacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sermayesi belirtilen tutarların altında olan mevcut şirketlerin bu aşamada sermaye artırımı yapılması zorunluluğu bulunmamakla birlikte, özkaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara arttırmalarında fayda bulunduğu kaydedildi.