Şirketlerde küresel iflaslar artarken, Türkiye'de azaldı

2022 yılında küresel anlamda şirket iflaslarında artış yaşandığını ortaya koydu. Küresel İflas Raporu'na göre, 2022 yılında incelenen 48 ülkenin yüzde 60’ında şirket iflaslarında artış yaşanırken 13 ülkede ise son 10 yılın en yüksek iflas başvuruları gerçekleşti. Türkiye’de 2022 yılında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldI.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye’de CRIF grubu bünyesinde yer alan, çözüm ve hizmetleri CRIF tarafından Türkiye pazarına sunulan Dun & Bradstreet’in 2020-2022 yılları iflas verilerini içeren Küresel İflas Raporu açıklandı.

Küresel İflas Raporu, Dun & Bradstreet Worldwide Network (WWN) üyeleri tarafından derlenen 48 ülkenin iflas verileri, Dun & Bradstreet’in deneyimli ekonomistleri tarafından analiz edilerek hazırlandı.

Rapor, enflasyonda yaşanan artışa karşın ülkelerin 2022 yılında para politikalarında sıkılaştırmaya gitmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı şokun küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini ve iflasların artmasına neden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla küresel anlamda şirket iflaslarında artış yaşandı. Raporda, incelenen ülkelerin yaklaşık yüzde 60’nda şirket iflaslarında artış yaşandığı belirtildi.

13 ÜLKEDE SON 10 YILIN EN YÜKSEK İFLAS BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİ

Covid-19 sürecinde ülkelerin izledikleri mali ve parasal destekleme politikalarıyla işletmelerin ayakta kalmalarını sağladıklarının vurgulandığı Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu’nda, “Covid-19 döneminde hükümetler ve merkez bankaları sağladıkları destek paketleri, şirket iflaslarının beklentilerin aksine yapay olarak düşük kalmasını sağladı.

İzlenen gevşek maliye ve para politikalarıyla sağlanan destekler ve düşük maliyetli likiditeye erişim, işletmelerin bu süreçte ayakta kalmalarını sağladı. Covid-19’un sona ermesinin ardından söz konusu desteklerin ortadan kalkmasıyla tablo değişmeye başladı. Desteklerin ortadan kalkmasının ardından küresel enflasyon karşısında devreye giren sıkı para politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla enerji, emtia ve gıda gibi hammadde fiyatlarında yaşanan şokların da etkisiyle Dun & Bradstreet tarafından izlenen 48 ülkenin, beşte üçünde (yüzde 60) 2022 yılında şirket iflaslarında artış yaşandığı görüldü. Daha net ifadeyle iflas veri raporlamasının yapıldığı 48 ülkeden 29’unda 2022 yılında şirket iflaslarında bir önceki yıla göre artış yaşandı” denildi. Rapor’da, 13 ülkede ise son 10 yılın en yüksek iflas başvurularının gerçekleştiğine dikkat çekildi.

ENDONEZYA’DA ŞİRKET İFLASLARINDA YÜZDE 104 ARTIŞ

Dun & Bradstreet Küresel İflas Raporu’na göre, 2022 yılında Avrupa’da şirket iflaslarında, 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Avusturya, Fransa, İngiltere’de şirket iflaslarının 2022 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığına dikkat çekilen Rapor’da, Belçika, Polonya, Ukrayna ve Avusturalya’da ise aynı dönemde iflaslardaki artışın yüzde 30’ları aştığı belirtildi. 2022 yılında izlenen 48 ülke arasında şirket iflaslarında en fazla artışın Endonezya’da gerçekleştiğini ortaya koyan Rapor’a göre, Endonezya’da 2022 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarında yüzde 104 artış yaşandı.

2022 yılında bir önceki yıla göre şirket iflaslarının İsviçre’de yüzde 27, Çin’de yüzde 23, İspanya’da 21, Vietnam’da yüzde 17, Kanada’da yüzde 13 ve Yunanistan’da yüzde 11 ile yüzde 10,8 olan küresel ortalamanın üzerine çıktığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE’DE 2022 YILINDA İFLASLAR BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 20 AZALDI

Öte yandan CRIF Türkiye’nin, Ticaret Sicil kaydı verileri üzerinden yaptığı detaylı analizler, Türkiye’de 2022 yılında şirket iflaslarının bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında azaldığını ortaya koydu. 2021 yılında Türkiye’de 584 şirket iflas ederken, 2022 yılında iflas eden şirket sayısı 467 oldu.