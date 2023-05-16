Silivrili üretici kadınlara gübre desteği

Silivri Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Danamandıralı barbunya üreticisi kadınların toprak altı ve toprak üstü gübre ihtiyaçlarının tamamını ücretsiz olarak karşıladı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, Danamandıra Mahallesi’ndeki barbunya üretiminin tekrar eski parlak günlerine dönmesine yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Geçtiğimiz dönem Danamandıralı barbunya üreticisi kadınlara üretim desteği veren Silivri Belediyesi, bu sezon da kadın üreticilerin tüm toprak altı ve toprak üstü gübre ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Danamandıra Kapalı Pazar Yeri yanında düzenlenen dağıtım programında gübrelerini teslim alan kadın üreticiler, desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Danamandıra Mahallesi Muhtarı Cengiz Çelik, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz seçildiği ilk günden bu yana çiftçiye, hayvancıya ve tarıma büyük destekler veriyor. Kendisine yapmış olduğu bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Çelik’in ardından konuşan Danamandıralı Kadın Üretici Gülsüm Eren, “Danamandıra’da barbunya üretimi Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz sayesinde devam ediyor. Her zaman bizim yanımızda olan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.