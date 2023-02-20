Son Dakika

Sigorta eksperleri hasar tespit için deprem bölgesinde

EKONOMİ 20.02.2023, 09:29
Sigorta eksperleri hasar tespit için deprem bölgesinde

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, geçmişte yaşanan depremlerde de olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sigorta eksperleri olarak deprem bölgesinde saha çalışmalarına başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA)- TÜSED Başkanı ve aynı zamandaTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı olan Ahmet Nedim Erdem, sigorta eksperleri camiası olarak depremde zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanlarında olduklarını söyledi. 

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari rizikolara ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için Türkiye'nin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerimiz bölgeye intikal ettiklerini duyuran Başkan Erdem, vatandaşların hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmamasını istedi.

"EKSPER KİMLİK KARTLARINI TALEP EDİN"

Toplumsal dayanışma açısından özel anlam ihtiva etmekte olan deprem hasarlarında; Sigorta Eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip; raporlarımızı DASK’a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösterdiklerini belirten Erdem, "Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarı ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. İhtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (Acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerekmektedir. Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yer almaktadır. Dileyen vatandaşlarımız hasarına atanmış olan eksper ile bu bilgilerden iletişime geçebilirler. Diğer yandan, sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti için geldiğini ifade eden kişilerden sigorta eksperi kimlik kartlarının ibrazının talep edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9