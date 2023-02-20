Sigorta eksperleri hasar tespit için deprem bölgesinde

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, geçmişte yaşanan depremlerde de olduğu gibi Kahramanmaraş depreminden zarar gören sigortalıların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini sağlamak amacıyla sigorta eksperleri olarak deprem bölgesinde saha çalışmalarına başladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA)- TÜSED Başkanı ve aynı zamandaTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı olan Ahmet Nedim Erdem, sigorta eksperleri camiası olarak depremde zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanlarında olduklarını söyledi.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ve ihtiyari deprem teminatı sunan sivil ya da ticari rizikolara ilişkin tüm sigorta poliçelerindeki hasar tespit çalışmaları için Türkiye'nin her bölgesinde faaliyet gösteren deprem hasarları konusunda uzman, ilgili branşta ruhsatname sahibi eksperlerimiz bölgeye intikal ettiklerini duyuran Başkan Erdem, vatandaşların hasar tespit sürecine ilişkin herhangi bir endişeye kapılmamasını istedi.

"EKSPER KİMLİK KARTLARINI TALEP EDİN"

Toplumsal dayanışma açısından özel anlam ihtiva etmekte olan deprem hasarlarında; Sigorta Eksperleri olarak, sigortalılarımızın hasarlarını hızlı, adil ve objektif bir biçimde tespit edip; raporlarımızı DASK’a ve ilgili sigorta şirketlerine ileterek vatandaşlarımızın hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayreti hassasiyetle gösterdiklerini belirten Erdem, "Bu kapsamda, hasar tespit işlemlerine başlanılabilmesi için sigortalılar tarafından öncelikle hasar ihbarının yapılması gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası hasar ihbarı ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. İhtiyari deprem teminatı içeren sivil ve ticari sigortalar için hasar ihbarının ise ilgili sigorta şirketlerine (Acente ya da çağrı merkezi kanalıyla) yapılması gerekmektedir. Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin iletişim bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin www.sigorta.org.tr adresli internet sayfasında yer almaktadır. Dileyen vatandaşlarımız hasarına atanmış olan eksper ile bu bilgilerden iletişime geçebilirler. Diğer yandan, sigorta poliçesi kapsamında hasar tespiti için geldiğini ifade eden kişilerden sigorta eksperi kimlik kartlarının ibrazının talep edilmesi olası mağduriyetlerin önlenmesi adına önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.