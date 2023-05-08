Sigorta da 'askı'landı... Askıda sigorta projesi
Türkiye'de sigortalıları bilinçlendirme ve sigortasızları sigorta ürünleriyle tanıştırma amacıyla yola çıkan Sigortambir, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla sigortasız ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sigortambir "Askıda Sigorta" projesiyle, birey veya kurumların, maddi durumu yeterli olmadığı için özel sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere ulaşmasına öncülük ediyor.
İlk etapta 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile tanıştırılması hedefleniyor.
Projeyle ilgili olarak konuşan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, "Medeniyetin getirdiği en büyük faydalardan biri olan sigortayı, sigortaya erişemeyen sosyal gruplarla buluşturmak adına çalışmalarımızı başlattık. Üniversitede eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilerimizin ardından, ilerleyen süreçte özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na ihtiyaç duyup erişemeyen tüm vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|71
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|52
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Konyaspor
|32
|46
|8. Trabzonspor
|31
|46
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Ankaragücü
|31
|36
|13. Antalyaspor
|31
|36
|14. İstanbulspor
|31
|35
|15. Kasımpaşa
|31
|34
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|34
|75
|2. Rizespor
|34
|66
|3. Sakaryaspor
|35
|62
|4. Pendikspor
|34
|61
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
|8. Bandırmaspor
|34
|54
|9. Keçiörengücü
|34
|53
|10. Manisa FK
|34
|53
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|33
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|35
|48
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Everton
|35
|32
|17. Leicester City
|35
|30
|18. Leeds United
|35
|30
|19. Nottingham Forest
|34
|30
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16