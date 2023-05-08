Sigorta da 'askı'landı... Askıda sigorta projesi

Türkiye'de sigortalıları bilinçlendirme ve sigortasızları sigorta ürünleriyle tanıştırma amacıyla yola çıkan Sigortambir, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla sigortasız ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sigortambir "Askıda Sigorta" projesiyle, birey veya kurumların, maddi durumu yeterli olmadığı için özel sağlık hizmetlerinden faydalanamayan kişilere ulaşmasına öncülük ediyor.

İlk etapta 18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile tanıştırılması hedefleniyor.

Projeyle ilgili olarak konuşan Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, "Medeniyetin getirdiği en büyük faydalardan biri olan sigortayı, sigortaya erişemeyen sosyal gruplarla buluşturmak adına çalışmalarımızı başlattık. Üniversitede eğitim gören maddi durumu yetersiz öğrencilerimizin ardından, ilerleyen süreçte özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na ihtiyaç duyup erişemeyen tüm vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz" dedi.