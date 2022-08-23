SIGN İstanbul için geri sayım başladı

Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı sektörünün, yeni işbirliği ve eşsiz ticaret fırsatları için heyecanla beklediği SIGN İstanbul 2022, 8 Eylül’de kapılarını 23. kez açıyor. Fuar, Bursa’dan Folpa Reklam ile Soletex Teknik Tekstil Sanayi’nin de aralarında olduğu 300’den fazla markayı, yurt içi ve yurt dışından 25 binin üzerinde satın almacıyla buluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - #LeaveYourSIGN mottosuyla Tüyap Beylikdüzü’nde, 3 salon ve toplam 40 bin metrekare alanda gerçekleşecek küresel sektör buluşması SIGN İstanbul’da; dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, boyalardan sarf malzemelerine, LED sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergilenecek. Ayrıca fuar bu yıl, Promogift İstanbul özel bölümüne de ev sahipliği yapacak. Milyarlarca dolarlık pazar hacmine sahip promosyon sektörü, en yeni ürünlerini, SIGN İstanbul 2022’nin 11. Salonundaki bu özel bölümde sergileyecek.

Küresel reklam endüstrisi ve dijital baskı sektörünün, dünya ölçeğindeki en önemli buluşma adreslerinden birisi olan SIGN İstanbul, kapılarını açmak için gün sayıyor. Bu yıl 23.’sünü gerçekleştirecekleri fuar hakkında açıklamalarda bulunan Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Aralarında Bursalı firmaların da olduğu katılımcılarımız, en yeni ürün, teknoloji, makine ve ekipmanlarını sergilemek üzere hazır. SIGN İstanbul, bu yıl da pek çok firmanın sektöre ilham olacak inovatif tasarımlarına ev sahipliği yapacak. Hem Anadolu’nun dört bir tarafından hem de dünyanın farklı ülkelerinden SIGN İstanbul’a gelen ziyaretçiler, tüm sektörel gelişmeleri ilk adresten yerinde takip edebilirken, en uygun maliyetli satın almaları da yine fuarımızda yapabilecekler. Onları, beklentilerinin ötesinde bir fuar bekliyor” dedi.