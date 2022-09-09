SIGN İstanbul'da dijital yenilikler görücüye çıktı

Milyarlarca dolar pazar hacmine sahip küresel reklam endüstrisi ve dijital baskı sektöründeki yeni teknolojiler SIGN İstanbul 2022’de görücüye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Aralarında Türkiye’nin lider firmaları ile dünya devlerinin de olduğu 300’den fazla markanın en yeni teknolojilerini bir arada sergilediği fuar, Tüyap Beylikdüzü’nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu yılki fuarın 3 salon ve toplam 40 bin metrekare alanla, şu ana kadarki en büyük SIGN İstanbul fuarı olduğunu söyleyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 23.’sü düzenlenen SIGN İstanbul'un 11 Eylül Pazar akşamına kadar açık olacağını duyurdu. Aytemur, endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojileri ile ilgili bilgi almak isteyen herkesi SIGN İstanbul’a davet etti.

Bu yıl #LeaveYourSIGN mottosuyla düzenlenen fuarda; dijital baskı makinelerinden serigrafi makinelerine, tekstil baskıdan lazer makinelerine, boyalardan sarf malzemelerine, LED sistemlerinden endüstriyel reklam ürünlerine, 3D baskı teknolojilerinden görsel iletişim ve sergileme ekipmanlarına kadar tüm yenilikler bir arada sergileniyor.

Fuarda, en çok ilgiyi baskıdaki dijital yenilikler görüyor. Promosyon dünyasının yeni tasarımları da özel bölümde sergileniyor.