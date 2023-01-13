Sigaraya bu kez 1 TL indirim!

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı sigara markalarına 1 TL indirim geleceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yılla birlikte birçok ürün zamlanırken sigaranın da fiyatı artmıştı.

Yılbaşından itibaren yapılan 4 TL'lik zammın ardından, bu kez bir sigara grubunda 1 TL indirim yapıldı.

Haberi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyurdu.

https://twitter.com/AybasOzgur/status/1613542929003315202