Sıfır atık ile çevreye katkısını resmileştirdi

Genel merkezi olan Yemeksepeti Park'ta hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Yemeksepeti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, sürdürülebilir bir dünya için hayata geçirdiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Atık yönetimine dikkat çeken şirket, Yemeksepeti Park'ta kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi sayesinde, atıklarını ekonomiye kazandırma ve sağlıklı bir çevre yaratma hedeflerini belgeleyerek gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini güçlendirdi

Herhangi bir mecburiyeti olmaksızın, gönüllü olarak başvurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni uygulamak ve sıfır atık belgesi almak için gerekli tüm adımları başarıyla tamamlayan Yemeksepeti’nin bu sistemi hayata geçirmesi; atıkların ayrıştırılması, kayıt altına alınması ve ekonomiye geri kazandırılması gibi konuları içeriyor. Tüm bu süreçler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belirlediği Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu gelişme, Yemeksepeti'nin çevre dostu iş anlayışını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini güçlendirdi. 33207792 Belgenet numarasına sahip olan Sıfır Atık Belgesi, 03.05.2023 10:57 onay tarihi ve saatiyle 5 yıllığına kaydedildi.