Shark Gitar 2,5 milyon Euro yatırım aldı

Beş yıllık bir AR-GE sürecinin, altı patentin ve bir çok yeniliğin ardından, dünyanın seri üretime girecek en gelişmiş elektro gitarı olarak tasarlanan Shark Gitar, 20 Milyon Euro değerleme üzerinden 2,5 Milyon Euro yatırım aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Shark Gitar, gitarist ve girişimci Cem Köksal tarafından tasarlandı ve kurucu ortakları Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balci ile beraber üretim aşamasına getirildi. Shark Gitar çok sayıda yeni inovasyon içermekle beraber, başlıca özellikleri; patentli metal bileşenleri ve tasarımı sayesinde rahat bir performansa izin vermesi, zengin ve kuvvetli tınısı, sapı, gövdesi ve manyetikleri değiştirilebilen, ayrıca üzerine efekt pedalları takılabilen modüler bir gitar olması.

Shark Gitar 20 Milyon Euro değerleme üzerinden; Nevzat Aydın, Gökhan San, Bekir Yener Yıldırım ve Mustafa Doğan gibi iş dünyasından yatırımcılar ile Neo Portföy Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi kurumsal yatırımcılardan toplam 2,5 milyon Euro yatırım aldı.

Shark Gitar kurucu ortağı Cem Köksal, modüler gitarın AR-GE sürecinin beş yıl önce başladığını, patent işlemlerinin tamamlanması ile birlikte seri üretime geçebilecek noktaya geldiklerini belirterek, “Elektro gitar, dünya çapında en çok satan müzik aleti olup, en ikonik ve küresel olarak en çok bilinen enstrüman. Shark Gitar 6 farklı patente sahip ve hazırladığımız ilk 20 gitarı geçtiğimiz Nisan ayında, Amerika’da düzenlenen, endüstrinin küresel müzik, ses ve eğlence teknolojisi topluluklarını birleştiren, dünyanın en büyük müzik şovu “The National Association of Music Merchants” (NAMM Show)’ da tanıttık. Müthiş bir ilgi gördük. Sektörden standımızı ziyaret eden neredeyse herkes daha önce böyle bir ürün görmediklerini belirtip tebriklerini sundu ve açıkçası bu da bize cesaret verdi.” ifadelerini kullandı.

Aldıkları yatırımı değerlendiren Köksal, “Şirketimiz, 2018-2023 yılları arasında öz sermaye ile Ar&Ge ve patent süreçlerini yürüttü. 2023 yılı yazında yine öz sermaye ile Antalya’da 1. etap fabrikanın inşaatına başladı. Aldığımız bu yeni 2.5 milyon Euro yatırımla ise fabrikamızı tamamlayıp, 2024 sonbaharında sipariş teslimlerine başlayacağız. 2. etap fabrikamızın planlamasını da paralel olarak yürütüyoruz yani daha büyük yatırımlarımız da olacak. Yakın gelecekte küresel yüksek kalite elektro gitar pazarının ’unu elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bas gitar, amfi ve pedal üretimlerine de başlamış olacağız. Shark Gitar bir hobiden başlayan ve çok büyük hedefleri olan bir enstrüman projesine dönüştü. Bu yolda bana yardımcı olan kurucu ortaklarım, ekip arkadaşlarım ve aramıza yeni katılan yatırımcı dostlarımızla beraber dünyada uçtan uca üretim yapan, yani metal aksamlarından elektronik komponentlere, hatta vidalarına kadar kendi bünyesinde üreten ilk gitar fabrikasını kuruyoruz. Türkiye'nin üretime, sanayiye, yüksek katma değerli ürünlere acil ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hem yaptığımız işle gurur duyuyoruz hem de ülkemize büyük faydamız olacağını düşünüyoruz. Ürettiğimiz gitarlar sonbaharda hem sharkguitars.com web sitemizde hem de müzik enstrümanları satış noktalarında yerini alacak.” dedi.

TÜRKİYE'DEN ÇIKAN ÇOK CİDDİ BİR BAŞARI HİKAYESİ OLACAK

Shark Gitar yatırımcılarından Nevzat Aydın; “Benim daha önceki yatırımlarım somut, elle tutulan ürünler için değil daha çok yazılım tabanlı projeler ile ilgiliydi. Bu bir ilk oluyor. Daha ilk toplantıdan itibaren Shark Gitar ekibinin bende uyandırdığı intiba; Türkiye'den çıkan çok ciddi bir başarı hikayesi olabileceği yönündeydi. Bu nedenle Shark Gitar’ın büyük bir başarı hikayesine imza atacağına inancım tam.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

TÜRK GENÇLERİNE İLHAM VERECEĞİZ

Shark Gitar kurucu ortaklarından Bayram Tekçe; “Ülkemize ilham verecek bir proje olduğuna inanıyorum. Cem Köksal, hem bir sanatçı olarak hem de bir mühendis olarak projeyi çok iyi geliştirdi. Altı senelik AR-GE sonunda geldiğimiz noktada yatırımın geldiği nokta bizi çok heyecanlandırıyor. Shark Gitar ile dünyada gitar endüstrisinde önemli bir pay sahibi olmak istiyoruz. Türk gençlerine ilham vermek istiyoruz. Bu yatırıma girmemin en önemli motivasyonu bu. Böyle fikirlere sahip olan gençleri desteklemek gerektiği için buradayım.” dedi.

HEM MÜZİK HEM SANAYİ HEM DE İNOVASYON BİR ARADA

Neo Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, yaptığı yatırımdan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Müziği, sanayiyi ve de inovasyonu bu kadar güzel bir şekilde buluşturan Shark Gitar kurucu ekibine yatırım yapmak çok isabetli bir karar oldu. Bu üçünün bir araya geldiğini pek görmüyoruz. Müziğe dair bir yatırım çok keyifli oldu” derken; Neo Portföy Target Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'yla Shark Gitar’a yatırım yapan Neo Portföy kurucu ortağı Mustafa Doğan da; “Hem finans sektörü içerisinde birisiyim hem de yıllardır amatörce gitar çalıyorum. Bu ikisinin bileşiminin yer aldığı ve umut vadeden bir projede bulunmak benim için bir ayrıcalık.” şeklinde konuştu.

SHARK GİTAR BİR HAYAL PROJESİ

Shark Gitar kurucu ortaklarından Bahtiyar Balci; “İnsan iş hayatı boyunca pek çok doğrular ve yanlışlar yaparak tecrübe kazanıyor ve bir bilgi birikimi oluşturuyor. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da bu birikimle kendini gerçekleştireceği projesine hayata geçirmek için yola çıkıyor. Shark benim için böyle bir proje ve başarıya ulaşması için gereken altyapıyı yıllar içerisinde oluşturduk. Ar-Ge sürecini başarıyla tamamladık ve en zor kısmını geride bıraktık. Şimdi üretim ve pazarlama süreçlerine odaklanacağız, karşımıza çıkacak yeni zorlukları da aynı dirayetle aşacağız ve Shark’ı Dünyaca tanınan bir müzik enstrümanları markası haline getireceğiz. Bu bizim için bir temenni ya da ümit olmaktan öte gerçekleşeceğine emin olduğumuz bir süreç” şeklinde konuştu.

Shark Gitar satın almak isteyenler 2024 sonbahardan itibaren anlaşmalı müzik mağazalarından ürünlere ulaşabilecek. Bunun dışında gitar meraklıları sharkguitars.com sitesine girerek dünyanın en detaylı gitar tasarımı yazılımı Shark 3D Designer aracılığıyla istedikleri gitar bileşenlerini en ince detayına kadar tasarlayıp sipariş verebiliyorlar. İlerleyen zamanda yeni gövde, sap veya manyetik gibi farklı bileşenler ayrıca satın alıp daha önce aldıkları gitarlar ile beraber kullanılabiliyor. Bu uyumluluk platformunun adı Ocean Environment.