SGK: En düşük aylık 5.500 TL!

Emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına yönelik iddialara ilişkin SGK'dan açıklama geldi.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmadığını, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıkların hesaplandığını, EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmadığını açıkladı.

Bazı basın yayın kuruluşundaki söz konusu haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan SGK, "2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da yüzde 30 oranında artırılmıştır. Aylık hesaplama sisteminde bir değişiklik yapılmamış, mevcut yasal düzenlemelerde yer alan kurallar çerçevesinde aylıklar hesaplanmaktadır" denildi.

Yazılı açıklamada, sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın TÜFE, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarının değişebileceğini belirterek, "Yapılan son düzenleme ile en düşük aylık miktarı dosya bazında 5 bin 500 TL’ye yükseltilmiş olduğundan 5 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı ödendiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.