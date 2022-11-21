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Servis elemanı kursu bitti, şimdi iş zamanı

EKONOMİ 21.11.2022, 09:30
Servis elemanı kursu bitti, şimdi iş zamanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin öncülük ettiği Yetenek Dönüşüm Projesi, sektörün ihtiyaçlarına yönelik “Finans-Muhasebe, Yönetim-Organizasyon, Satış-Pazarlama- Dış Ticaret-Lojistik” alanlarında gerçekleştirdiği mesleki eğitim seferberliğine ‘Turizm’ alanını da ekledi.MERSİN (İGFA) - Servis Elemanı (Garson) sertifikasyon programına ev sahipliği yapan Mersin Divan Otel’de belgelerini alan kursiyerler, eğitimde gördükleri konularda da hünerlerini sergilediler. Kursiyerler, eğitmen eşliğinde ‘Servis çeşitleri, masa örtü ve peçete katlama çeşitleri, kuver açma, sunum’ gibi konularda örnekler sergilediler.

Özada: “İstihdama katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz”

Hedeflerinin, yeni dünya düzenine Mersin olarak işgücünü adapte edebilmek, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemek olduğunu ifade eden ve bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ile gerekli protokolleri imzaladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, “İl Milli Eğitimle imzalamış olduğumuz protokol mesleki eğitim kurslarına, ayrıca ortak kariyer etkinlikleri düzenlemeye yönelik. İşkur’la imzalamış olduğumuz protokol ise, adayların iş arama sürecinde danışmanlık yapmamıza yönelik. ‘Yetenek Dönüşüm Projesi’nin farkı da burada ortaya çıkıyor. Bizler hobi kurslarından ziyade;  işgücü piyasasının, firmaların, işverenlerin beklentilerine ayak uydurabilecek, istihdama katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Birçok sektörün ihtiyaçlarına yönelik mesleki eğitim programlarını hayata geçirdiklerini kaydeden Özada, “Önümüzdeki süreçte Kariyer Merkezi olarak, turizm sektörünün personel ihtiyaçlarına yönelik olarak rezervasyon elemanı, kat görevlisi, ön büro memuru gibi alanlarda da sertifika programları açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuncer: “Bu programlar, sektöre kaliteli personel yetiştiriyor”

Projenin katılımcılara çok özel bir imkan ve fırsat sunduğuna dikkat çeken Divan Otel Mersin Genel Müdürü Berati Tuncer, “Bu tür sertifika programları, içinden geçtiğimiz şu süreçte, ihtiyaç duyduğumuz arkadaşlarımızın yetişmesinde pay sahibi oluyor. Hayatınızın bundan sonrasında önemli olan şeyler, mücadele ve güler yüz. Çünkü bizim işimizin en önemli noktasından bir tanesi güler yüz ve samimiyet” diye konuştu.

Avcı: “Doğru personeli, doğru yerden almak çok önemli”

Projenin sektör için çok önemli ve ihtiyaç karşılayacak bir yapıda olduğunu ve kursiyerler ile mutlaka iş görüşmesi yapacağını söyleyen Forum Suit Otel Yetkilisi Didem Avcı, “Çalışmayı çok beğendim. Çünkü, gerçekten sektörün ihtiyacı olan bir süreçteyiz. Turizm sektörü olarak personel ihtiyacı çok fazla, çok açık var. Doğru personeli, doğru yerden alabilmek önemli. Bunun için bu eğitim çok iyi olmuş. Sürekliğini ümit ediyoruz. Doğru insanı bu şekilde bulacağımıza inanıyoruz” dedi.

Küpeli: “Sektörün böyle bir projeye ihtiyacı vardı”

Hosta Park Otel Genel Müdürü Serdar Küpeli ise, sektörün böyle bir projeye gerçekten çok ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Sektörün ana teması ve ihtiyacı olan bir eğitim olmuş. Katılımcı arkadaşlar, sektöre yeni giren arkadaşlar ilerde daha başarılı olacaklar. Gençlerimiz, artık ufukları açık bir şekilde inşallah başarılı olacaktır. Bu tür projelerin devamını diliyorum” diye konuştu.

Katılımcılar, aldıkları eğitimden son derece memnun

Kariyer Merkezi’nin düzenlediği programların kaliteli olduğunu sosyal medya hesaplarından gördüğünü ve bu nedenle kursa katıldığını söyleyen Mert Üstün, “Bu sertifikadan sonra, bize istihdam sağlanacağı bilgisi verildi. Üniversitede de turizm alanında ilerleyeceğimden dolayı, böyle bir kursa katıldım. Büyükşehir Belediyesi’nin, dışarıdaki kurslara göre daha kapsamlı bir eğitim verdiğini gördüm ve kursa katıldım” şeklinde konuştu.

Aldıkları eğitimin çok kaliteli olduğunu söyleyen Kudret Yalçınkaya, “Turizm otelcilik deneyimim daha önce vardı, ama sertifikalarım eksik olduğu için iş deneyimlerinde biraz sorun yaşıyordum. O yüzden bu kursa katılım sağladım. Hedefim turizm ve otelcilik. Dışarıdaki kurslardan daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. Ayrıca müfredat Milli Eğitime uygun olduğundan dolayı, benim için çok büyük bir artısı var” dedi.

Verilen eğitim sayesinde, bildiğini sandığı, ama gerçekte bilmediği birçok bilgiyi edindiğini söyleyen Serhat Laşer Can Duman ise, “Hedefim bu sektör üzerine yoğunlaşıp, mümkünse işe girip hayatıma devam etmek. Açıkçası dışarıdan alacağımız kursların bu kadar etkili ve güzel olacağını düşünmüyorum. Ayrıca dışarıdan alacağımız eğitimlerin, belli bir maliyeti oluyor. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun, kursu bize ücretsiz sağladı” ifadelerini kullandı.

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