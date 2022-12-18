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Sertifikalı tohumlar toprakla buluştu

EKONOMİ 18.12.2022, 09:29
Sertifikalı tohumlar toprakla buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde çiftçilere dağıtılan sertifikalı tohumlar toprakla buluştu. Denizli genelindeki 4.892 çiftçi, 1.525 ton sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumunun ekim işlemini 8.075 hektarlık alanda tamamladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, sertifikalı tohum destekleme programı kapsamında çiftçilere verilen sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumları toprakla buluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile geçen ekim ayında hayata geçirilen proje ile 19 ilçede buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi olmak üzere üreticilere 1.525 ton sertifikalı tohum desteği verilmişti. Havaların soğumasıyla birlikte dönüm başına 20 kilogram sertifikalı tohum desteği alan çiftçiler ekim işlemine başladı. Bu kapsamda Denizli genelindeki 4 bin 892 çiftçi destek aldığı 1.525 ton sertifikalı buğday, arpa, tritikale ve yem bitkisi tohumunu 8 bin 75 hektar alanda toprakla buluşturdu.

Çiftçiler desteklemeden memnun

Tavas ilçesinin Çiftlikköy Mahallesi’ndeki tarlasında kısa süre önce ekim işlemini tamamlayan çiftçi Mehmet Akif Yağlıoğlu, sertifikalı tohum desteğinden oldukça memnun kaldıklarını belirterek, kırsal kalkınmaya önem veren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür etti. Yağlıoğlu, “Büyükşehir Belediyemizden tohumlarımızı aldık, arazimizde tohumlarımızı ektik. Allah bereketini verir inşallah, Osman Zolan Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bereketli bir yıl olur” diye konuştu.

Ürün kalitesi ve verimi artacak, maliyetler düşecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, son yıllarda küresel çapta yaşanan olayların ardından gıda üretiminin ne denli önemli olduğunun görüldüğünü belirtti. Çiftçilerin yüzünü güldüren tohum desteklemelerinin ardından başlayan ekim işlemlerinin tamamlandığını kaydeden Başkan Zolan, Denizlili çiftçiler için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ettiklerini vurguladı. Çiftçilerin sertifikalı tohum desteklemeleri ile daha sağlıklı, verimli ve nitelikli ürün yetiştireceklerini işaret eden Başkan Zolan, “Sertifikalı tohumlar ürün kalitesi ve verimi anlamında inşallah daha bereketli olacak. Sonrasında elde edilecek ürünler ise yine tohum olarak kullanılabilecek ve çiftçilerimizin maliyetleri düşecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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