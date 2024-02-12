Serdar Keskin güven tazeledi

Türkiye'nin en önemli sanayicilerin, yurt dışında ki ticari hareketlerini, alış-verişlerini beyanlastırarak, ülke ekonomisine direk katkıda bulunan, çok önemli noktalarda görevi olan Gümrük Müşavirleri Derneğinin İstanbul seçimleri yapıldı. İGMD’nin Başkanı yeniden Serdar KESKİN seçildi. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa beşinci kez Serdar KESKİN seçildi. Mesleki kazanımlar açısından başarılı işlere imza atan idealist Grup Başkan Adayı Serdar KESKİN ve yönetimi 538 oyla seçilerek güvenoyu tazeledi. KESKİN, Meslektaşlarının desteği ile beş dönem üst üste Başkanlık, üç dönem üst üste Başkan Vekilliği yapmıştır.

Başkan Serdar Keskin: "Ticaret Bakanlığı ile uyum içersinde çalışarak , tecrübeli ekip; bakanlık yetkilileri ile dirsek temaslarına devam ederek, ülkemizi daha ileriye taşımanın önemi içerisinde görevimizi ifa etmeye tüm meslektaşlarımızla devam edeceğiz. Bize olan güvene teşekkür ederek, görevimizin bilinci ve sorumluluğu içerisinde layık olmak için daha fazla çalışacağız. "