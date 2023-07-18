Serbest piyasada kurlar ne durumda?

Son zamanlarda birçok zam arka arkaya geldi. Bazı ürünlerin fiyatları oldukça yükseldi. Fiyatlar bu kadar artarken gözler ise döviz bürolarına çevriliyor. Para piyasalarının kalbinin attığı döviz bürolarında son durum ne?Esmanur GÜLBAHAR- Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Hafta başında Dolar ve Euro'nun TL karşısındaki yükselişinin piyasalardaki yansımalarını değerlendiren döviz bürosu sahibi, piyasalarda gün içinde yükselişleri gördüklerini söyledi.

"Enflasyon oluşması fiyatlarda yukarı hareketleri de beraberinde getiriyor" diyen esnaf, önümüzdeki süreçte de Merkez Bankası’nın faizler konusundaki tavrı piyasalarda belirleyici olacağını kaydetti.

DOLAR YUKARI DOĞRU YÖN ARIYOR

Dolar’ın 27-28’lere doğru yükseleceğini belirten döviz bürosu sahibi, ‘’Şu an doların daha yukarı bir yön aradığını görüyoruz. 27-28’lere doğru piyasa hareketlerini görmek mümkün. TL’deki yüksek faizler ise risk almak istemeyen müşteriler için değerlendirme noktası olabilir ama şu an da gördüğümüz kadarıyla altın ve döviz piyasasında yukarı yön arayışları devam ediyor" dedi.

https://youtu.be/XW5JpMqKz9Q