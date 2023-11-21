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Serada 1.5 milyon çiçek ürettiler

EKONOMİ 21.11.2023, 09:32
Serada 1.5 milyon çiçek ürettiler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR tarafından kentte hayata geçirilen ‘’Toplum Temelli Sera’’ projesi kapsamında Tagetes, Petunya, Vinca, hercai ve menekşe gibi 1.5 milyon çiçek üretimi yapıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet işleri ve Göç Hizmetleri Daire Başkanlığı, Park ve Bahçe Daire Başkanlığı ile UNHCR tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Toplum Temelli Sera Projesi” kapsamında üretimi yapılan 1.5 milyon çiçek Şanlıurfa sokaklarını süsleyecek.

Toplum Temelli Sera projesinin açılışı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, UNHCR Güneydoğu Bölge Temsilcisi Veton Orana tarafından yapıldı. Açılış sonrası Başkan Beyazgül ve beraberindekiler kadınlar tarafından sera alanında üretilen çiçekleri incelediler.

Dezavantajlı aileler ve göçmen misafirlere yönelik geliştirilen proje kapsamında serada 1.5 milyon çiçek üretildiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz yalnız değildir. Göçmen misafirlerimiz de yalnız değildir. Dünyadaki umut veren eller, güzel eller buralara kadar uzanıyor ve destek veriyorlar. Projenin çok anlamlı ve çok güzel bir projedir. Yeşille ilgili olan her şey dünyada çok güzel, gerek kuraklık gerekse iklim değişikliği nedeniyle alanlara çok ihtiyacımız var. Toplum Temelli bir üretim diyoruz. Burada bir yandan çiçek üretimlerimiz devam ederken diğer yandan insanların burada çalışmasına vesile oldu ve istihdam oluştu, buda çok önemlidir. Seralara üretilen menekşe ve diğer çiçekler Şanlıurfa ve ilçelerimizi süsleyecek. Ana arter, refüjlerde, parklarda ve bahçelerimiz de güzel bir görüntü oluşturacaklar. Bu şehir açısından çok önemlidir. Bir yandan üretim, bir yandan istihdam, bir yandan da doğaya ve iklime hizmet eden bu projelerin devamı çok önemlidir. Bu işbirliğinin devam etmesi Büyükşehir Belediyemiz açısından da çok önemlidir. Bundan hepimiz mutlu olacağız. Şanlıurfa’mız mutlu olacak. Bu yatırımı yapan UNHCR, doğru yatırım yapmış olduğunu görecek. Şanlıurfa için değil, dünya insanlığı için olması gereken adımları birlikte atacağız’’ diye konuştu.

UNHCR Güneydoğu Bölge Temsilcisi Veton Orana, ise projenin çok güzel olduğunu ve Şanlıurfa’da olmaktan memnun olduklarını ifade ederek çiçeklerin yetişmesinin ortaklığın bir meyvesi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’da yaşayan dezavantajlı yerli ve göçmen misafirlerin istihdam edildiği Toplum Temelli Sera projesi kapsamında 9 sera alanında 40 bayan istihdam ediliyor. Fidanlıkta çiçek üretimi dışında 220 dekarlık alanda çalı grubu, ibreli çamlar ve yapraklı ağaç türlerinin de üretimi yapılmakta.

Tagetes, Petunya, Vinca, hercai menekşe gibi farklı türlerde yetiştirilen çiçek ve güller çeşitli aşamalardan geçirilerek kurulan seralarda modern sulama teknikleriyle sulanarak dikime hazır hale getiriliyor.

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