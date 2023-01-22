Senegalli belediyelerin tedarikçisi Türkiye olacak

3. Kıtalararası İşbirliği Zirvesi-Türkiye-Afrika Sektörler Arası B2B & Fuar Organizasyonu' kapsamında Senegalli beş belediye, özellikle altyapı ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacaklarını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - 'Hedef Afrika, Hedef İhracat' sloganıyla yola çıkan HBS Uluslararası Organizasyon'un, 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek '3. Kıtalararası İşbirliği Zirvesi-Türkiye-Afrika Sektörler Arası B2B & Fuar Organizasyonu' hazırlıkları hem Türkiye'de hem de Afrika'da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son olarak organizasyon kapsamında Senegalli beş belediye, özellikle altyapı ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacaklarını açıkladılar.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile son yıllarda artan ticaret hacmi ve kıtanın barındırdığı yüksek potansiyel, firmaların buraya olan ilgisini sürekli canlı tutuyor.

HBS Uluslararası Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sıraç Tanır'ın, Senegal'deki temasları doğrultusunda resmi makamlarla gerçekleştirdiği görüşmeler, sürpriz sonuçlar doğuruyor. Senegalli beş belediye, bu görüşmeler neticesinde bazı alanlardaki ihtiyaçlarını Türkiye'den tedarik etme kararı aldı.

Thiaroye, Khombole, Saly Escale, Touba Toul ve Dalifort belediye başkanları, '3. Kıtalararası İşbirliği Zirvesi, TürkiyeAfrika Sektörler Arası B2B & Fuar Organizasyonu' kapsamında Türkiye'ye gelecek. Thiaroye Belediye Başkanı Monsieur Mbaye Sene, Dalifort Belediye Başkanı Monsieur Mamadou Mbengue, Khombole Belediye Başkan Yardımcısı Monsieur Abdoulaye Tine, Saly Escale Belediye Başkanı Monsieur El Hadji Sader Dieng ve Touba Toul Belediye Başkanı Monsieur Ameth Dieye, Sıraç Tanır'la yaptıkları görüşmelerin kendileri için çok verimli geçtiğini ve bu organizasyon vesilesi ile Türkiye'ye gelecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.