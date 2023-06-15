Selden zarar gören üreticiye destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli İlçesi Kayabaş Mahallesi’nde hortum ve dolu nedeniyle seraları zarar gören üreticilere sera naylonu yardımında bulundu.ANTALYA (İGFA) - Yerelden Kalkınma ilkesi doğrultusunda çiftçiyi her alanda destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Kayabaş Mahallesi’nde 3 Haziran’da meydana gelen hortum ve dolu felaketinin ardından zarar gören üreticilerin yardımına koştu. Başkan Muhittin Böcek, felaketin ardından kendisine ulaşarak yardım isteyen üreticilerin talebini cevapsız bırakmadı.

1750 Metrekare Naylon Yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hasar tespit çalışmasının ardından seraları zarar gören 4 üreticiye 1750 metrekare sera naylonu teslim edildi. Afetten sonra seralarının kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Mustafa Dedemen

isimli üretici “Muhittin Başkanımızla irtibata geçtik. Sağ olsun ekibiyle birlikte yardımımıza koştu ve naylonları bize gönderdi” dedi.

Başkan Böcek Sahip Çıktı

Naylonunu teslim alan Mustafa Ay isimli üretici de önce hortum ardından dolu felaketi yaşadıklarını ve seralarının zarar gördüğünü belirterek, “Muhittin Böcek Başkanıma çok teşekkür ederim. Bu iyiliklerini unutmayacağız. Sera naylonu pahalı bir ürün. Kilosu şu anda 65 TL. Başkanımız sağ olsun bize sahip çıktı. Üreticiye desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ahmet Öngel de yeni naylonları çekerek seralarını tamir edeceklerini ve yeniden üretime başlayacaklarını söyledi.