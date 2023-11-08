Sektörün rekabetçiliği BUTEXCOMP ile atıyor

Bursa’daki teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde rekabetçiliği artırmak amacıyla, BUTEXCOMP Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Program ile KOBİ’lerin, küresel pazarlarda rekabetçilik avantajı yakalaması amaçlanıyor.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi’nin (BUTEXCOMP) faaliyetleri devam ediyor. Proje kapsamında, firma temsilcilerinin katılımıyla ‘Tedarik Zinciri Eşleştirme Çalıştayı’ düzenlendi.

BUTEXCOMP faaliyetleri kapsamında uygulanan Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı ile değer zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra KOBİ’lerin rekabet gücünü, ihracat kapasitesini ve katma değerini artırmak hedefleniyor. Program doğrultusunda, Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm ortakları ve firmalar çalıştayda bir araya getirildi. Kompozit malzeme sektörüne yönelik çalıştayların ilkinde bir araya gelen firmalar, ikili görüşmeler yararken tedarik zincirinin her alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm bulma fırsatı yakaladı. Yerelde işbirliklerini güçlendirme için ortak bir zemin bulan firmaların program kapsamında yapacakları çalışmaların, kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor.

Çalıştaydaki konuşmasında projenin hedef çıktısının, teknik tekstil ve kompozit malzemeler sektörlerine yönelik küme oluşturmak olduğunu kaydeden BUTEXCOMP Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “KOBİ’lerimizin rekabetçiliğini artırmak üzere çok iyi bir araştırma ve prototipleme altyapısı oluşturduk. Hâlihazırda KOBİ’lerimiz; bu araştırma, test ve prototipleme altyapısından gayet etkin bir şekilde yararlanıyor. Pek çok KOBİ’miz, yeni ürün geliştirme ya da mevcut ürünlerinde performansı artırma gibi çalışmaları BUTEXCOMP bünyesinde gerçekleştiriyor. KOBİ’lerimize teknik tekstil ve kompozitlerdeki gelişmelere daha kolay adapte olmaları için ciddi bir eğitim serisi de oluşturduk, hızla devam ediyor. Tüm bu faaliyetlerden yaklaşık 200 KOBİ’miz faydalandı. Bu çalışmalarımız ile firmalarımızı içeren bir tedarik zinciri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili de çalıştaylar dizisi hazırladık. Amacımız, firmalar arasındaki sinerjiyi artırmak ve aralarında network oluşumunu sağlamak.” dedi.

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Çalıştayda firmalara sunum yapan Bursa Teknik Üniversitesi Polimer Malzeme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu da “Kompozit, esasında Avrupa ve ABD’de çok önce gelişmeye başlamış bir sektör. Ülkemiz için ise yeni, gelişime açık bir sektör. Tekstil ve makine gibi sektörlerindeki firmalar, bu alana kolayca yatırım yapıp yeni ürünler geliştirebilir. Böylece dünyayı yakalayıp yeni ürünlerle ortalamanın da üzerine çıkabilirler. Bu çalıştay da sektöre yön verecek önemli bir etkinlik oldu. Türkiye’de bir anlamda ilk gerçekleştiriliyor. Bunun Bursa’da olması ayrıca gurur verici. Özellikle Bursa sanayisinin gelişmeye açık yönünü ilerletici bir etki sağlayacaktır. Bursa’da 2 devlet, 1 vakıf üniversitesi olması da önemli bir avantaj. Üniversite-sanayi işbirliğinin bu noktada kompozit çerçevesinde geliştirilmesi ile sanayinin bu konuda kuvvetlendirilmesi, daha kolay sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda firmaların iş yapma kapasitesini destekleme amacıyla eşleştirme görüşmeleri yapıldı. Etkinlik sonunda BUTEXCOMP Teknik Destek Uzmanı Serap Gültekin, Tedarik Zinciri Eşleştirme Çalıştayı’nın sonuçları doğrultusunda programda yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirme yaptı.